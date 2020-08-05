Кабинет Министров Украины намерен отправить гуманитарную помощь Ливану, который пострадал от масштабного взрыва.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства выразил соболезнования ливанскому народу, сообщает 24 канал.

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Чем Украина может помочь Ливану

По словам главы Кабмина, отряд украинских спасателей готов вылететь в любую минуту в случае необходимости.

Шмыгаль добавил, что сейчас правительство Ливана заседает для того, чтобы решить какую именно помощь ожидает от других стран.

Украина готова присоединиться всеми возможными способами,

– заверил Шмыгаль.

Глава правительства также попросил МИД Украины постоянно информировать общественность относительно того, нет ли в Ливане украинцев, которые пострадали от взрыва.

Какие еще страны помогают Ливану преодолеть последствия катастрофы

Несколько стран сейчас направляют спасателей и медицинский персонал, чтобы помочь Ливану оправиться от последствий мощного взрыва в Бейруте. Франция заявила, что отправляет два самолета с десятками аварийных работников, мобильную медицинскую часть и 15 тонн гуманитарной помощи. Французские миротворцы, дислоцированные в Ливане, также помогают после взрывов.

Иордания объявила об отправке в Ливан военного полевого госпиталя со всем необходимым персоналом, а Египет открыл полевой госпиталь в Бейруте для приема раненых.

Министр внутренних дел Чехии Ян Хамачек сообщил, что Ливан принял предложение об отправке в Бейрут команды из 37 спасателей с поисковыми собаками.

Дания также заявляет, что готова предоставить гуманитарную помощь Ливану, а Греция сообщила, что готова помочь ливанской власти всеми имеющимися в ее распоряжении средствами.

Обратите внимание! По предварительным данным дипломатов, украинцев среди пострадавших или погибших нет. Посольство в Бейруте круглосуточно мониторит ситуацию.

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