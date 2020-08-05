Отряд спасателей готов лететь: Украина отправит гуманитарную помощь Ливану
Кабинет Министров Украины намерен отправить гуманитарную помощь Ливану, который пострадал от масштабного взрыва.
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства выразил соболезнования ливанскому народу, сообщает 24 канал.
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Чем Украина может помочь Ливану
По словам главы Кабмина, отряд украинских спасателей готов вылететь в любую минуту в случае необходимости.
Шмыгаль добавил, что сейчас правительство Ливана заседает для того, чтобы решить какую именно помощь ожидает от других стран.
Украина готова присоединиться всеми возможными способами,
– заверил Шмыгаль.
Глава правительства также попросил МИД Украины постоянно информировать общественность относительно того, нет ли в Ливане украинцев, которые пострадали от взрыва.
Какие еще страны помогают Ливану преодолеть последствия катастрофы
- Несколько стран сейчас направляют спасателей и медицинский персонал, чтобы помочь Ливану оправиться от последствий мощного взрыва в Бейруте. Франция заявила, что отправляет два самолета с десятками аварийных работников, мобильную медицинскую часть и 15 тонн гуманитарной помощи. Французские миротворцы, дислоцированные в Ливане, также помогают после взрывов.
- Иордания объявила об отправке в Ливан военного полевого госпиталя со всем необходимым персоналом, а Египет открыл полевой госпиталь в Бейруте для приема раненых.
- Министр внутренних дел Чехии Ян Хамачек сообщил, что Ливан принял предложение об отправке в Бейрут команды из 37 спасателей с поисковыми собаками.
- Дания также заявляет, что готова предоставить гуманитарную помощь Ливану, а Греция сообщила, что готова помочь ливанской власти всеми имеющимися в ее распоряжении средствами.
Катастрофический взрыв в Бейруте: что надо знать
- Вечером 4 августа в столице Ливана, Бейруте прогремели два мощных взрыва. Один взрыв произошел в порту Бейрута. Другой – в центре города.
- По состоянию на утро 5 августа известно о более чем 4 тысячах пострадавших и по меньшей мере 100 погибших. Их количество продолжает расти.
- Причины взрыва до сих пор устанавливаются. Сначала сообщали, что говорится о возгорании пиротехники на складе в порту. Однако впоследствии власти и СМИ заявили, что могли взорваться 2 700 тонн аммиачной селитры, которую конфисковали еще 6 лет назад.
- Взрыв был настолько мощным, что его ощутили даже жители Кипра. Это в более чем 200 километрах от ливанской столицы.