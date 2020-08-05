Загін рятувальників готовий летіти: Україна відправить гуманітарну допомогу Лівану
Кабінет Міністрів України має намір відправити гуманітарну допомогу Лівану, який постраждав від масштабного вибуху. Туди також можуть відправитись українські рятувальники, які вже готові до вильоту.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду висловив співчуття ліванському народу, повідомляє 24 канал.
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Чим Україна може допомогти Лівану
За словами очільника Кабміну, загін українських рятувальників готовий вилетіти в будь-яку хвилину в разі потреби.
Шмигаль додав, що наразі уряд Лівану засідає для того, аби вирішити якої саме допомоги очікує від інших країн.
Україна готова долучитись всіма можливими способами,
– запевнив Шмигаль.
Глава уряду також попросив МЗС України постійно інформувати громадськість щодо того, чи немає в Лівані українців, які постраждали від вибуху.
Які ще країни допомагають Лівану подолати наслідки катастрофи
- Кілька країн наразі спрямовують рятувальників і медичний персонал, щоб допомогти Лівану оговтатися від наслідків потужного вибуху в Бейруті. Франція заявила, що відправляє два літаки з десятками аварійних працівників, мобільну медичну частину і 15 тонн гуманітарної допомоги. Французькі миротворці, дислоковані в Лівані, також допомагають після вибухів.
- Йорданія оголосила про відправку до Лівану військового польового госпіталю з усім необхідним персоналом, а Єгипет відкрив польовий госпіталь в Бейруті для прийому поранених.
- Міністр внутрішніх справ Чехії Ян Хамачек повідомив, що Ліван прийняв пропозицію про відправку в Бейрут команди з 37 рятувальників з пошуковими собаками.
- Данія також заявляє, що готова надати гуманітарну допомогу Лівану, а Греція повідомила, що готова допомогти ліванській владі усіма наявними в її розпорядженні засобами.
Катастрофічний вибух у Бейруті: що треба знати
- Ввечері 4 серпня в столиці Лівану, Бейруті, прогриміли два потужні вибухи. Один вибух стався в порту Бейрута. Інший – у центрі міста.
- Станом на ранок 5 серпня відомо про понад 4 тисяч постраждалих та щонайменше 100 загиблих. Їх кількість продовжує зростати.
- Причини вибуху досі встановлюються. Спершу повідомляли, що мовиться про займання піротехніки на складі в порту. Однак згодом влада і ЗМІ заявили, що могли вибухнути 2 700 тонн аміачної селітри, яку конфіскували ще 6 років тому.
- Вибух був настільки потужним, що його відчули навіть жителі Кіпру. Це у понад 200 кілометрах від ліванської столиці.