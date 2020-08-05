Кабінет Міністрів України має намір відправити гуманітарну допомогу Лівану, який постраждав від масштабного вибуху. Туди також можуть відправитись українські рятувальники, які вже готові до вильоту.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду висловив співчуття ліванському народу, повідомляє 24 канал.

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Чим Україна може допомогти Лівану

За словами очільника Кабміну, загін українських рятувальників готовий вилетіти в будь-яку хвилину в разі потреби.

Шмигаль додав, що наразі уряд Лівану засідає для того, аби вирішити якої саме допомоги очікує від інших країн.

Україна готова долучитись всіма можливими способами,

– запевнив Шмигаль.

Глава уряду також попросив МЗС України постійно інформувати громадськість щодо того, чи немає в Лівані українців, які постраждали від вибуху.

Які ще країни допомагають Лівану подолати наслідки катастрофи

Кілька країн наразі спрямовують рятувальників і медичний персонал, щоб допомогти Лівану оговтатися від наслідків потужного вибуху в Бейруті. Франція заявила, що відправляє два літаки з десятками аварійних працівників, мобільну медичну частину і 15 тонн гуманітарної допомоги. Французькі миротворці, дислоковані в Лівані, також допомагають після вибухів.

Йорданія оголосила про відправку до Лівану військового польового госпіталю з усім необхідним персоналом, а Єгипет відкрив польовий госпіталь в Бейруті для прийому поранених.

Міністр внутрішніх справ Чехії Ян Хамачек повідомив, що Ліван прийняв пропозицію про відправку в Бейрут команди з 37 рятувальників з пошуковими собаками.

Данія також заявляє, що готова надати гуманітарну допомогу Лівану, а Греція повідомила, що готова допомогти ліванській владі усіма наявними в її розпорядженні засобами.

Зверніть увагу! За попередніми даними дипломатів, українців серед постраждалих чи загиблих немає. Посольство в Бейруті цілодобово моніторить ситуацію.

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