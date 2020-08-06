Бейрут не впізнати – самі руїни, – українка про вигляд "перлини Близького Сходу" після вибуху
Голова громади українців в Лівані Ірина Висота-Жарамани, що живе у Бейруті, розповіла, на що перетворилося місто після вибухів. За її словами, в районі інциденту перебували всі філії відомих міжнародних компаній, уряд і парламент.
Який вигляд має Бейрут після вибухів: розповідь українки
Про ситуацію в Бейруті Ірина Висота-Жарамани розповіла у коментарі УНІАН. Українка повідомила, що вибух стався в історичному центрі ліванської столиці Бейруту.
До теми Один із найбільших в історії: вибух у Бейруті порівняли з ядерною трагедією Хіросіми
Бейрут не впізнати. Це самі руїни. Епіцентр – це історичний центр зі старими будинками. Це дійсно була перлина Близького Сходу, місто, яким ми пишаємося,
– зазначила Ірина.
Українка додає, що в цьому районі перебували всі філії відомих міжнародних компаній, уряд і парламент.
"Дуже складно дивитися на те, що стало з містом. До карантину це місце було повним людьми – пішоходи, заповнені кафе. Обмеження зменшили кількість жертв. До того ж, вибух був ввечері, багато встигли виїхати з офісів. Але багато працювали", – констатувала вона.
Вибух у Бейруті: основне
- У столиці Лівану Бейруті 4 серпня пролунали два потужні вибухи. У результаті пошкоджень зазнали будівлі по всьому місту – щонаменше у всіх ударною хвилею розбило вікна.
- Внаслідок вибухів офіційно загинули щонайменше 137 людей. Ще понад 5 тисяч зазнали поранень, багатьох вважають зниклими безвісти.
- Вибухи пролунали в морському порту міста. Відомо, що вони трапилися на складах піротехніки, але місцева влада відкидає версію, що вибухнула саме піротехніка.
- Згодом за результатами екстреної урядової комісії місцеві ЗМІ повідомили, що вибухнули кілька сотень тонн аміачної селітри. Її ще у 2014 році привіз корабель російського власника.
- Вибухи були настільки потужними, що їхню хвилю відчули за близько 250 кілометрів від Бейруту – на острові Кіпрі.
- Загальні збитки внаслідок інциденту можуть сягнути 15 мільярдів доларів. Мовиться про прямі та непрямі втрати, пов'язані з бізнесом.