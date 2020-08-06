Голова громади українців в Лівані Ірина Висота-Жарамани, що живе у Бейруті, розповіла, на що перетворилося місто після вибухів. За її словами, в районі інциденту перебували всі філії відомих міжнародних компаній, уряд і парламент.

Який вигляд має Бейрут після вибухів: розповідь українки

Про ситуацію в Бейруті Ірина Висота-Жарамани розповіла у коментарі УНІАН. Українка повідомила, що вибух стався в історичному центрі ліванської столиці Бейруту.

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Бейрут не впізнати. Це самі руїни. Епіцентр – це історичний центр зі старими будинками. Це дійсно була перлина Близького Сходу, місто, яким ми пишаємося,

– зазначила Ірина.

Українка додає, що в цьому районі перебували всі філії відомих міжнародних компаній, уряд і парламент.

"Дуже складно дивитися на те, що стало з містом. До карантину це місце було повним людьми – пішоходи, заповнені кафе. Обмеження зменшили кількість жертв. До того ж, вибух був ввечері, багато встигли виїхати з офісів. Але багато працювали", – констатувала вона.

Вибух у Бейруті: основне

У столиці Лівану Бейруті 4 серпня пролунали два потужні вибухи. У результаті пошкоджень зазнали будівлі по всьому місту – щонаменше у всіх ударною хвилею розбило вікна.

У результаті пошкоджень зазнали будівлі по всьому місту – щонаменше у всіх ударною хвилею розбило вікна. Внаслідок вибухів офіційно загинули щонайменше 137 людей. Ще понад 5 тисяч зазнали поранень, багатьох вважають зниклими безвісти.

Ще понад 5 тисяч зазнали поранень, багатьох вважають зниклими безвісти. Вибухи пролунали в морському порту міста. Відомо, що вони трапилися на складах піротехніки, але місцева влада відкидає версію, що вибухнула саме піротехніка.

Згодом за результатами екстреної урядової комісії місцеві ЗМІ повідомили, що вибухнули кілька сотень тонн аміачної селітри. Її ще у 2014 році привіз корабель російського власника.

Її ще у 2014 році привіз корабель російського власника. Вибухи були настільки потужними, що їхню хвилю відчули за близько 250 кілометрів від Бейруту – на острові Кіпрі.

Загальні збитки внаслідок інциденту можуть сягнути 15 мільярдів доларів. Мовиться про прямі та непрямі втрати, пов'язані з бізнесом.

Детальніше про вибухи в Бейруті читайте за цим посиланням.