Полиция Кипра допросила российского бизнесмена Игоря Гречушкина – бывшего владельца судна "Росус". Именно на его борту было большое количество селитры, которая взорвалась и вызвала большую трагедию в столице Ливана – Бейруте.

О допросе Гречушкина сообщает Cyprus Mail.

Между тем Взрыв в Бейруте: число жертв возросло до 157, раненых более 5 тысяч

Известно, что ответы российского бизнесмена кипрская полиция уже отправила Ливану. До этого власти страны просили Кипр поговорить с Гречушкиным.

Содержание беседы полиции и бизнесмена издание не приводит.

Россиянин Игорь Гречушкин / Фото Cyprus Mail

Что известно о российском следе в результате взрыва в Бейруте:

Ливанские власти арестовали судно, принадлежавшее Гречушкину, в 2014 году. Тогда же были арестованы 2750 тонн аммиачной селитры, которую оно перевозило.

Обратите внимание Взрыв в Бейруте: таможенники годами просили вывезти аммиачную селитру из порта, – СМИ