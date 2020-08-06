Полиция допросила россиянина Игоря Гречушкина: его судно с селитрой взорвалось в Бейруте
Полиция Кипра допросила российского бизнесмена Игоря Гречушкина – бывшего владельца судна "Росус". Именно на его борту было большое количество селитры, которая взорвалась и вызвала большую трагедию в столице Ливана – Бейруте.
О допросе Гречушкина сообщает Cyprus Mail.
Между тем Взрыв в Бейруте: число жертв возросло до 157, раненых более 5 тысяч
Известно, что ответы российского бизнесмена кипрская полиция уже отправила Ливану. До этого власти страны просили Кипр поговорить с Гречушкиным.
Содержание беседы полиции и бизнесмена издание не приводит.
Россиянин Игорь Гречушкин / Фото Cyprus Mail
Что известно о российском следе в результате взрыва в Бейруте:
- Ливанские власти арестовали судно, принадлежавшее Гречушкину, в 2014 году. Тогда же были арестованы 2750 тонн аммиачной селитры, которую оно перевозило.
Обратите внимание Взрыв в Бейруте: таможенники годами просили вывезти аммиачную селитру из порта, – СМИ
- Ее перегрузили с судна в порт Бейрута.
- Само судно утонуло где-то в 2017 – 2018 годах, ведь имело дырку и никто за ним больше не ухаживал.
- В итоге в результате ее ненадлежащего хранения в порту Бейрута произошел мощный взрыв. Погибли по меньшей мере 157 человек, а еще около 5 тысяч пострадали.