Взрыв в Бейруте активно расследуют: уже задержали 16 человек, среди них и директора порта
18 человек допросили, а 16 задержали – таковы результаты начального этапа расследования причин взрыва в ливанской столице Бейрут, который унес жизни уже более 150 человек и нанес ущерб на миллиарды долларов.
Об этом 6 августа заявил представитель суда – уполномоченный военного трибунала Фади Акики, пишет NNA (Национальное агентство новостей Ливана).
Обратите внимание Взрыв в Бейруте: число жертв возросло до 157, раненых более 5000
Судья уточнил, что 18 человек допросили по делу о взрыве в Бейруте, среди которых и должностные лица совета директоров порта и таможенного департамента.
16 человек задержали, среди которых и директор порта Бейрута Хасан Корейтем, как сообщил ливанский телеканал LBC.
Также Акики заверил, что следователи изучат все обстоятельства, которые могли привести к взрыву, смертям и разрушениям. Причем расследование будет открытым.
Премьер-министр Ливана Хасан Диаб в обращении к нации ранее пообещал, что все ответственные за национальное бедствие "заплатят свою цену".
Добавим, что полиция Кипра того же 6 августа допросила российского бизнесмена Игоря Гречушкина – бывшего владельца судна "Росус". Именно на его борту была селитра, которая взорвалась и вызвала трагедию в столице Ливана.
К теме Больше чем в Бейруте: в порту "Южный" под Одессой лежат тонны аммиачной селитры – фото, видео