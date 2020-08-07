18 человек допросили, а 16 задержали – таковы результаты начального этапа расследования причин взрыва в ливанской столице Бейрут, который унес жизни уже более 150 человек и нанес ущерб на миллиарды долларов.

Об этом 6 августа заявил представитель суда – уполномоченный военного трибунала Фади Акики, пишет NNA (Национальное агентство новостей Ливана).

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Судья уточнил, что 18 человек допросили по делу о взрыве в Бейруте, среди которых и должностные лица совета директоров порта и таможенного департамента.

16 человек задержали, среди которых и директор порта Бейрута Хасан Корейтем, как сообщил ливанский телеканал LBC.

Также Акики заверил, что следователи изучат все обстоятельства, которые могли привести к взрыву, смертям и разрушениям. Причем расследование будет открытым.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб в обращении к нации ранее пообещал, что все ответственные за национальное бедствие "заплатят свою цену".

Добавим, что полиция Кипра того же 6 августа допросила российского бизнесмена Игоря Гречушкина – бывшего владельца судна "Росус". Именно на его борту была селитра, которая взорвалась и вызвала трагедию в столице Ливана.