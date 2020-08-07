У Бейруті спалахнули антиурядові протести через масштабний вибух у порту: фото
У столиці Лівану, Бейруті, де стався надпотужний смертельний вибух, спалахнули антиурядові протести. Розлючених протестувальників правоохоронці спиняли, застосовуючи сльозогінний газ.
Перші протестні настрої у жителів Бейрута проявилися, коли до міста завітав президент Франції Еммануель Макрон. Він обіцяв надати допомогу для міста, а під час візиту його супроводжували розлючені діями ліванської влади люди.
Детальніше про це тут: Розлючений натовп у Бейруті: Макрон відвідав місто після вибуху
Вже ввечері протестні настрої посилились та переросли у сутички з поліцією, пише BBC.
Люди звинувачують владу у недбалості, що призвела до вибуху, який зруйнував подекуди цілі квартали та залишив людей без житла.
Антиурядові протести у Бейруті / Фото AFP
Протестувальники прийшли на вулицю, що веде до парламенту країни. Вони вигукували антиурядові гасла та кидали каміння у поліцію. Під час сутичок правоохоронці застосувала сльозогінний газ.
Потужний вибух у Бейруті: коротко про головне
- 4 серпня у Бейруті, столиці Лівану, пролунали 2 потужні вибухи. Пошкоджень зазнали будівлі по всьому місту – щонайменше у всіх ударною хвилею розбило вікна.
- Внаслідок вибухів офіційно загинули щонайменше 157 людей. Ще понад 5 тисяч зазнали поранень, багатьох вважаються зниклими безвісти.
- За попередніми даними, вибухнули кілька сотень тонн аміачної селітри. Її ще у 2014 році привіз корабель російського власника/
- Вибухи були настільки потужними, що їхню хвилю відчули за близько 250 кілометрів від Бейрута – на острові Кіпрі.
- Загальні збитки внаслідок інциденту можуть сягнути 15 мільярдів доларів. Мовиться про прямі та непрямі втрати, пов'язані з бізнесом.