У столиці Лівану, Бейруті, де стався надпотужний смертельний вибух, спалахнули антиурядові протести. Розлючених протестувальників правоохоронці спиняли, застосовуючи сльозогінний газ.

Перші протестні настрої у жителів Бейрута проявилися, коли до міста завітав президент Франції Еммануель Макрон. Він обіцяв надати допомогу для міста, а під час візиту його супроводжували розлючені діями ліванської влади люди.

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Вже ввечері протестні настрої посилились та переросли у сутички з поліцією, пише BBC.

Люди звинувачують владу у недбалості, що призвела до вибуху, який зруйнував подекуди цілі квартали та залишив людей без житла.



Антиурядові протести у Бейруті / Фото AFP

Протестувальники прийшли на вулицю, що веде до парламенту країни. Вони вигукували антиурядові гасла та кидали каміння у поліцію. Під час сутичок правоохоронці застосувала сльозогінний газ.

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