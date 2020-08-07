В столице Ливана, Бейруте, где произошел сверхмощный смертельный взрыв, вспыхнули антиправительственные протесты. Разъяренных протестующих правоохранители останавливали, применяя слезоточивый газ.

Первые протестные настроения у жителей Бейрута проявились, когда в город приехал президент Франции Эммануэль Макрон. Он обещал оказать помощь для города, а во время визита его сопровождали недовольные действиями ливанской власти люди.

Подробнее об этом здесь: Разъяренная толпа в Бейруте: Макрон посетил город после взрыва

Уже вечером протестные настроения усилились и переросли в столкновения с полицией, пишет BBC.

Люди обвиняют власти в халатности, приведшей к взрыву, который разрушил кое-где целые кварталы и оставил людей без жилья.

Антиправительственные протесты в Бейруте / Фото AFP

Протестующие пришли на улицу, ведущую к парламенту страны. Они выкрикивали антиправительственные лозунги и бросали камни в полицию. Во время столкновений правоохранители применили слезоточивый газ.

Мощный взрыв в Бейруте: коротко о главном