В Бейруте вспыхнули антиправительственные протесты из-за масштабного взрыва в порту: фото
В столице Ливана, Бейруте, где произошел сверхмощный смертельный взрыв, вспыхнули антиправительственные протесты. Разъяренных протестующих правоохранители останавливали, применяя слезоточивый газ.
Первые протестные настроения у жителей Бейрута проявились, когда в город приехал президент Франции Эммануэль Макрон. Он обещал оказать помощь для города, а во время визита его сопровождали недовольные действиями ливанской власти люди.
Подробнее об этом здесь: Разъяренная толпа в Бейруте: Макрон посетил город после взрыва
Уже вечером протестные настроения усилились и переросли в столкновения с полицией, пишет BBC.
Люди обвиняют власти в халатности, приведшей к взрыву, который разрушил кое-где целые кварталы и оставил людей без жилья.
Антиправительственные протесты в Бейруте / Фото AFP
Протестующие пришли на улицу, ведущую к парламенту страны. Они выкрикивали антиправительственные лозунги и бросали камни в полицию. Во время столкновений правоохранители применили слезоточивый газ.
Мощный взрыв в Бейруте: коротко о главном
- 4 августа в Бейруте, столице Ливана, прогремели 2 мощных взрыва. Повреждения получили здания по всему городу – по меньшей мере у всех ударной волной разбило окна.
- В результате взрывов официально погибли по меньшей мере 157 человек. Еще более 5 тысяч получили ранения, многие числятся пропавшими без вести.
- По предварительным данным, взорвались несколько сотен тонн аммиачной селитры. Ее еще в 2014 году привез корабль российского собственника.
- Взрывы были настолько мощными, что их волну ощутили за около 250 километров от Бейрута – на острове Кипре.
- Общие убытки в результате инцидента могут достичь 15 миллиардов долларов. Речь идет о прямых и косвенных потерях, связанных с бизнесом.