В Бейрут прилетел президент Франции Макрон, который стал первым иностранным лидером, который прибыл в город после взрыва. Он пообещал жителям, что помощь для города не попадет в "коррумпированные руки" и призвал к проведению политических реформ в стране.

Эммануэль Макрон пришел на одну из самых поврежденных улиц города Геммайзех, где его встретила толпа разъяренных действиями власти жителей города. Об этом сообщило издание ТСН.

Интересно Полиция допросила россиянина Игоря Гречушкина: его судно с селитрой взорвалось в Бейруте

Люди скандировали "Революция!" и "Люди хотят свержения режима!". Взамен Эммануэль Макрон пообещал предоставить стране медицинскую и финансовую помощь.

Я гарантирую вам, что эта помощь не попадет в коррумпированные руки,

– заверил Макрон.

Эммануэль Макрон в Бейруте / Фото The Week

Кроме этого Макрон также призвал к проведению в стране политических реформ. "То, что здесь нужно, – это политические изменения. Этот взрыв должен стать началом новой эры", – отметил президент Франции.

Читайте также Взрывы в Бейруте: 30 украинцев попросили денежную помощь

Он добавил, что жертвой нынешнего политического, морального, экономического и финансового кризиса в Ливане является народ страны, и отметил, что политические лидеры несут за это "историческую ответственность".

Ливан до 1943 года находился под французским мандатом. Связи между двумя странами тесные сих пор.

Мощный взрыв в Бейруте: основное