По меньшей мере 30 украинцев, пострадавших в результате взрывов в Бейруте, обратились в посольство Украины в Ливане с просьбой получить небольшую финансовую поддержку. Известно, что у нескольких из них серьезно повреждено жилье.

Пострадавшие от взрывов в Бейруте украинцы обратились в посольство

Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, на 9:00 утра 6 августа дипломаты не получали сообщений о погибших или серьезно травмированных украинцах, передает 24 канал.

К теме Мощный взрыв в Бейруте: посол прокомментировал, пострадали ли украинцы

Правда, в посольство Украины в Ливане обратились 3 семьи. Они рассказали, что в результате взрыва серьезно пострадали их дома.

Одна гражданка Украины сообщила о разрушении ее квартиры и незначительных телесных повреждениях, которые она получила. Мы будем оказывать им необходимую поддержку. В частности, есть запрос от 30 человек на получение небольшой денежной помощи. Сейчас работаем над решением этого вопроса,

- отметил глава МИД.

Кроме того, Кулеба не подтвердил информацию о том, что на двух грузовых судах, прибывших в порт Бейрута из Украины, были граждане Украины. По его словам, экипаж этих кораблей состоял исключительно из иностранцев.

Также министр отметил, что украинская община в Ливане насчитывает 5 тысяч человек.

Обратите внимание Бейрут не узнать - одни руины, - украинка о виде "жемчужины Ближнего Востока" после взрыва

Взрыв в Бейруте: основное

В столице Ливана Бейруте 4 августа прогремели два мощных взрыва . В результате повреждения получили здания по всему городу - по меньшей мере во всех ударной волной разбило окна.

. В результате повреждения получили здания по всему городу - по меньшей мере во всех ударной волной разбило окна. В результате взрывов официально погибли по меньшей мере 137 человек. Еще более 5 тысяч получили ранения, многие считаются пропавшими без вести.

Еще более 5 тысяч получили ранения, многие считаются пропавшими без вести. Взрывы прогремели в морском порту города. Известно, что они произошли на складах пиротехники, но местные власти отвергают версию, что взорвалась именно пиротехника.

Впоследствии по результатам экстренной правительственной комиссии местные СМИ сообщили, что взорвались несколько сотен тонн аммиачной селитры. Ее еще в 2014 году привез корабль российского владельца.

Ее еще в 2014 году привез корабль российского владельца. Взрывы были настолько мощными, что их волну ощутили за около 250 километров от Бейрута - на острове Кипр.

Общие убытки в результате инцидента могут достичь 15 миллиардов долларов. Речь идет о прямых и косвенных потерях, связанных с бизнесом.

Подробнее о взрывах в Бейруте читайте по этой ссылке.