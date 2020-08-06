Взрывы в Бейруте: 30 украинцев попросили денежную помощь
По меньшей мере 30 украинцев, пострадавших в результате взрывов в Бейруте, обратились в посольство Украины в Ливане с просьбой получить небольшую финансовую поддержку. Известно, что у нескольких из них серьезно повреждено жилье.
Пострадавшие от взрывов в Бейруте украинцы обратились в посольство
Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. По его словам, на 9:00 утра 6 августа дипломаты не получали сообщений о погибших или серьезно травмированных украинцах, передает 24 канал.
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Правда, в посольство Украины в Ливане обратились 3 семьи. Они рассказали, что в результате взрыва серьезно пострадали их дома.
Одна гражданка Украины сообщила о разрушении ее квартиры и незначительных телесных повреждениях, которые она получила. Мы будем оказывать им необходимую поддержку. В частности, есть запрос от 30 человек на получение небольшой денежной помощи. Сейчас работаем над решением этого вопроса,
- отметил глава МИД.
Кроме того, Кулеба не подтвердил информацию о том, что на двух грузовых судах, прибывших в порт Бейрута из Украины, были граждане Украины. По его словам, экипаж этих кораблей состоял исключительно из иностранцев.
Также министр отметил, что украинская община в Ливане насчитывает 5 тысяч человек.
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Взрыв в Бейруте: основное
- В столице Ливана Бейруте 4 августа прогремели два мощных взрыва. В результате повреждения получили здания по всему городу - по меньшей мере во всех ударной волной разбило окна.
- В результате взрывов официально погибли по меньшей мере 137 человек. Еще более 5 тысяч получили ранения, многие считаются пропавшими без вести.
- Взрывы прогремели в морском порту города. Известно, что они произошли на складах пиротехники, но местные власти отвергают версию, что взорвалась именно пиротехника.
- Впоследствии по результатам экстренной правительственной комиссии местные СМИ сообщили, что взорвались несколько сотен тонн аммиачной селитры. Ее еще в 2014 году привез корабль российского владельца.
- Взрывы были настолько мощными, что их волну ощутили за около 250 километров от Бейрута - на острове Кипр.
- Общие убытки в результате инцидента могут достичь 15 миллиардов долларов. Речь идет о прямых и косвенных потерях, связанных с бизнесом.