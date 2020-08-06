Вибухи в Бейруті: 30 українців попросили грошову допомогу
Щонайменше 30 українців, що постраждали внаслідок вибухів у Бейруті, звернулися до посольства України у Лівані з проханням отримати невелику фінансову підтримку. Відомо, що у кількох із них серйозно пошкоджено житло.
Постраждалі від вибухів у Бейруті українці звернулися до посольства
Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, станом на 9 годину ранку 6 серпня дипломати не отримували повідомлень про загиблих чи серйозно травмованих українців, передає 24 канал.
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Щоправда, до посольства України в Лівані звернулися 3 родини. Вони розповіли, що внаслідок вибуху серйозно постраждали їхні помешкання.
Одна громадянка України повідомила про руйнування її квартири та незначні тілесні ушкодження, яких вона зазнала. Ми надаватимемо їм необхідну підтримку. Зокрема, є запит від 30 осіб на отримання невеликої грошової допомоги. Зараз працюємо над вирішенням цього питання,
– зауважив очільник МЗС.
Крім того, Кулеба не підтвердив інформацію про те, що на двох вантажних суднах, які прибули до порту Бейрута з України, були громадяни України. За його словами, екіпаж цих кораблів складався виключно з іноземців.
Також міністр зазначив, що українська громада в Лівані налічує 5 тисяч осіб.
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Вибух у Бейруті: основне
- У столиці Лівану Бейруті 4 серпня пролунали два потужні вибухи. У результаті пошкоджень зазнали будівлі по всьому місту – щонаменше у всіх ударною хвилею розбило вікна.
- Внаслідок вибухів офіційно загинули щонайменше 137 людей. Ще понад 5 тисяч зазнали поранень, багатьох вважають зниклими безвісти.
- Вибухи пролунали в морському порту міста. Відомо, що вони трапилися на складах піротехніки, але місцева влада відкидає версію, що вибухнула саме піротехніка.
- Згодом за результатами екстреної урядової комісії місцеві ЗМІ повідомили, що вибухнули кілька сотень тонн аміачної селітри. Її ще у 2014 році привіз корабель російського власника.
- Вибухи були настільки потужними, що їхню хвилю відчули за близько 250 кілометрів від Бейруту – на острові Кіпрі.
- Загальні збитки внаслідок інциденту можуть сягнути 15 мільярдів доларів. Мовиться про прямі та непрямі втрати, пов'язані з бізнесом.