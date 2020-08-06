Щонайменше 30 українців, що постраждали внаслідок вибухів у Бейруті, звернулися до посольства України у Лівані з проханням отримати невелику фінансову підтримку. Відомо, що у кількох із них серйозно пошкоджено житло.

Постраждалі від вибухів у Бейруті українці звернулися до посольства

Про це під час брифінгу повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, станом на 9 годину ранку 6 серпня дипломати не отримували повідомлень про загиблих чи серйозно травмованих українців, передає 24 канал.

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Щоправда, до посольства України в Лівані звернулися 3 родини. Вони розповіли, що внаслідок вибуху серйозно постраждали їхні помешкання.

Одна громадянка України повідомила про руйнування її квартири та незначні тілесні ушкодження, яких вона зазнала. Ми надаватимемо їм необхідну підтримку. Зокрема, є запит від 30 осіб на отримання невеликої грошової допомоги. Зараз працюємо над вирішенням цього питання,

– зауважив очільник МЗС.

Крім того, Кулеба не підтвердив інформацію про те, що на двох вантажних суднах, які прибули до порту Бейрута з України, були громадяни України. За його словами, екіпаж цих кораблів складався виключно з іноземців.

Також міністр зазначив, що українська громада в Лівані налічує 5 тисяч осіб.

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Вибух у Бейруті: основне

У столиці Лівану Бейруті 4 серпня пролунали два потужні вибухи. У результаті пошкоджень зазнали будівлі по всьому місту – щонаменше у всіх ударною хвилею розбило вікна.

У результаті пошкоджень зазнали будівлі по всьому місту – щонаменше у всіх ударною хвилею розбило вікна. Внаслідок вибухів офіційно загинули щонайменше 137 людей. Ще понад 5 тисяч зазнали поранень, багатьох вважають зниклими безвісти.

Ще понад 5 тисяч зазнали поранень, багатьох вважають зниклими безвісти. Вибухи пролунали в морському порту міста. Відомо, що вони трапилися на складах піротехніки, але місцева влада відкидає версію, що вибухнула саме піротехніка.

Згодом за результатами екстреної урядової комісії місцеві ЗМІ повідомили, що вибухнули кілька сотень тонн аміачної селітри. Її ще у 2014 році привіз корабель російського власника.

Її ще у 2014 році привіз корабель російського власника. Вибухи були настільки потужними, що їхню хвилю відчули за близько 250 кілометрів від Бейруту – на острові Кіпрі.

Загальні збитки внаслідок інциденту можуть сягнути 15 мільярдів доларів. Мовиться про прямі та непрямі втрати, пов'язані з бізнесом.

Детальніше про вибухи в Бейруті читайте за цим посиланням.