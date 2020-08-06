Розлючений натовп у Бейруті: Макрон відвідав місто після вибуху
До Бейрута прилетів президент Франції Макрон, який став першим іноземним лідером, що прибув до міста після вибуху. Він пообіцяв мешканцям, що допомога для міста не потрапить у "корумповані руки" та закликав до проведення політичних реформ у країні.
Еммануель Макрон прийшов на одну з найбільш пошкоджених вулиць міста Геммайзех, де його зустрів натовп розлючених діями влади мешканців міста. Про це повідомило видання ТСН.
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Люди скандували "Революція!" та "Люди хочуть повалення режиму!". Натомість Еммануель Макрон пообіцяв надати країні медичну та фінансову допомогу.
Я гарантую вам, що ця допомога не потрапить в корумповані руки,
– запевнив Макрон.
Еммануель Макрон в Бейруті / Фото The Week
Окрім цього Макрон також закликав до проведення у країні політичних реформ. "Те, що тут потрібно, – це політичні зміни. Цей вибух повинен стати початком нової ери", – зазначив президент Франції.
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Він додав, що жертвою нинішньої політичної, моральної, економічної та фінансової кризи у Лівані є народ країни, та зазначив, що політичні лідери несуть за це "історичну відповідальність".
Ліван до 1943 року перебував під французьким мандатом. Зв'язки між двома країнами тісні й досі.
Потужний вибух у Бейруті: основне
- 4 серпня у Бейруті, столиці Лівану, пролунали 2 потужні вибухи. Пошкоджень зазнали будівлі по всьому місту – щонайменше у всіх ударною хвилею розбило вікна.
- Внаслідок вибухів офіційно загинули щонайменше 137 людей. Ще понад 5 тисяч зазнали поранень, багатьох вважають зниклими безвісти.
- Згодом місцеві ЗМІ повідомили, що вибухнули кілька сотень тонн аміачної селітри. Її ще у 2014 році привіз корабель російського власника.
- Вибухи були настільки потужними, що їхню хвилю відчули за близько 250 кілометрів від Бейрута – на острові Кіпрі.
- Загальні збитки внаслідок інциденту можуть сягнути 15 мільярдів доларів. Мовиться про прямі та непрямі втрати, пов'язані з бізнесом.