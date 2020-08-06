До Бейрута прилетів президент Франції Макрон, який став першим іноземним лідером, що прибув до міста після вибуху. Він пообіцяв мешканцям, що допомога для міста не потрапить у "корумповані руки" та закликав до проведення політичних реформ у країні.

Еммануель Макрон прийшов на одну з найбільш пошкоджених вулиць міста Геммайзех, де його зустрів натовп розлючених діями влади мешканців міста. Про це повідомило видання ТСН.

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Люди скандували "Революція!" та "Люди хочуть повалення режиму!". Натомість Еммануель Макрон пообіцяв надати країні медичну та фінансову допомогу.

Я гарантую вам, що ця допомога не потрапить в корумповані руки,

– запевнив Макрон.



Еммануель Макрон в Бейруті / Фото The Week​

Окрім цього Макрон також закликав до проведення у країні політичних реформ. "Те, що тут потрібно, – це політичні зміни. Цей вибух повинен стати початком нової ери", – зазначив президент Франції.

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Він додав, що жертвою нинішньої політичної, моральної, економічної та фінансової кризи у Лівані є народ країни, та зазначив, що політичні лідери несуть за це "історичну відповідальність".

Ліван до 1943 року перебував під французьким мандатом. Зв'язки між двома країнами тісні й досі.

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