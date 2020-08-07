Взрыв в Бейруте 4 августа, по предварительным подсчетам, унес жизни около 150 человек, еще более 5 тысяч получили травмы. Жертвы и пострадавшие в результате трагедии есть и среди представителей дипломатического корпуса.

Погибла работница посольства Германии

МИД Германии официально подтвердил гибель своего дипломата в Бейруте. Об этом сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ в фейсбуке.

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Работница посольства погибла в собственной квартире. Также ранения получил посол Швейцарии в Ливане.

Страны, дипломаты которых пострадали при взрыве:

Швейцария;

Дания;

Норвегия;

Германия;

Австралия;

Нидерланды.

Во время взрыва в порту Бейрута был корабль с контингентом военно-морских сил ООН. Многие лица, находившиеся на судне, получили ранения.

Мы выражаем искренние соболезнования семьям наших коллег, которые пострадали в этой трагедии,

– написал Игорь Осташ.

Главное о взрыве в Бейруте: