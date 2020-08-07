Масштабный взрыв в Бейруте: есть жертвы и пострадавшие среди дипломатов
Взрыв в Бейруте 4 августа, по предварительным подсчетам, унес жизни около 150 человек, еще более 5 тысяч получили травмы. Жертвы и пострадавшие в результате трагедии есть и среди представителей дипломатического корпуса.
Погибла работница посольства Германии
МИД Германии официально подтвердил гибель своего дипломата в Бейруте. Об этом сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ в фейсбуке.
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Работница посольства погибла в собственной квартире. Также ранения получил посол Швейцарии в Ливане.
Страны, дипломаты которых пострадали при взрыве:
- Швейцария;
- Дания;
- Норвегия;
- Германия;
- Австралия;
- Нидерланды.
Во время взрыва в порту Бейрута был корабль с контингентом военно-морских сил ООН. Многие лица, находившиеся на судне, получили ранения.
Мы выражаем искренние соболезнования семьям наших коллег, которые пострадали в этой трагедии,
– написал Игорь Осташ.
Главное о взрыве в Бейруте:
- 4 августа в Бейруте, столице Ливана, прогремели 2 мощных взрыва. Повреждения получили здания по всему городу.
- В результате взрывов официально погибли около 150 человек. Еще более 5 тысяч получили ранения, многие числятся пропавшими без вести.
- Около 300 тысяч человек остались без домов.
- Общие убытки в результате инцидента могут достичь 15 миллиардов долларов.
- Причиной трагедии стало ненадлежащее хранение огромного груза аммиачной селитры в порту.
- Администрацию порта, которая проявила халатность, арестовали.