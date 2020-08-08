"Убирайтесь, убийцы": в Бейруте жесткие столкновения, протестующие захватили здание МИД – видео
Тысячи людей собрались 8 августа на центральной площади Бейрута, чтобы почтить память погибших во время катастрофических взрывов несколько дней назад. Митинги переросли в столкновения с полицией.
По предварительным данным в центре Бейрута собрались более 5 тысяч человек. Люди уже захватили здание МИД. Об этом сообщает Al Jazeera.
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Почему люди протестуют против ливанских властей
- Первые протестные настроения у жителей Бейрута проявились, когда в город прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Он обещал оказать помощь ливанскому народу. Во время визита его сопровождали разъяренные действиями власти люди.
- Протестующие требуют одного – отставки руководства страны. Люди осудили чиновников, которых обвиняют в безответственности и коррумпированности, из-за чего и произошла трагедия.
Участники демонстраций устраивают поджоги, громят магазины, а также забрасывают силовиков камнями.
По данным местного отделения Красного Креста, во время сегодняшних беспорядков пострадали 109 человек.
Похороны погибших в Бейруте продолжаются уже четвертый день / Фото dpa
Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, которые пытались снести заграждения, установленные возле парламента. Некоторые протестующие бросали камни, звучали такие лозунги, как "Народ хочет свержения режима" и "Убирайтесь, убийцы!".
Взрыв в Бейруте: главное
- Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте в порту прогремели мощные взрывы. Известно о более 6 тысячах пострадавших и по меньшей мере 158 погибших.
- Мощный взрыв почувствовали даже в 240 километрах на Кипре.
- Чрезвычайную ситуацию власти Ливана назвала катастрофой национального масштаба. Взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается в более чем 3 миллиарда долларов.
- Причины взрыва до сих пор устанавливаются. Сначала сообщалось о возгорании пиротехники на складе в порту. Впоследствии власти и СМИ заявили, что взрыв вызвали более 2700 тонн аммиачной селитры, которую конфисковали 6 лет назад.
- Селитру изъяли с корабля российского бизнесмена Гречушкина, по информации СМИ в 2014 году. И она все время лежала в порту.