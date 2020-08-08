Тысячи людей собрались 8 августа на центральной площади Бейрута, чтобы почтить память погибших во время катастрофических взрывов несколько дней назад. Митинги переросли в столкновения с полицией.

По предварительным данным в центре Бейрута собрались более 5 тысяч человек. Люди уже захватили здание МИД. Об этом сообщает Al Jazeera.

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Почему люди протестуют против ливанских властей

Первые протестные настроения у жителей Бейрута проявились, когда в город прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Он обещал оказать помощь ливанскому народу. Во время визита его сопровождали разъяренные действиями власти люди.

Протестующие требуют одного – отставки руководства страны. Люди осудили чиновников, которых обвиняют в безответственности и коррумпированности, из-за чего и произошла трагедия.

Участники демонстраций устраивают поджоги, громят магазины, а также забрасывают силовиков камнями.

По данным местного отделения Красного Креста, во время сегодняшних беспорядков пострадали 109 человек.



Похороны погибших в Бейруте продолжаются уже четвертый день / Фото dpa

Полиция применила слезоточивый газ против демонстрантов, которые пытались снести заграждения, установленные возле парламента. Некоторые протестующие бросали камни, звучали такие лозунги, как "Народ хочет свержения режима" и "Убирайтесь, убийцы!".

“Get back get back their shooting”

“No problem, let them.” pic.twitter.com/gO5W72dVVP — Timour Azhari (@timourazhari) August 8, 2020

Взрыв в Бейруте: главное