Серед загиблих в результаті потужних вибухів у Бейруті знайшли тіло громадянина України. Йому було 32 роки, його матір проживає в Києві.

Інформацію про загибель українського громадянина повідомив посол України в Лівані Ігор Осташ на своїй фейсбук сторінці.

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Що відомо про загиблого

За даними українських дипломатів, 32-річного хлопця звали Вільям Азар.

Посол додав, що вже зв'язався із матір’ю загиблого, яка живе в Києві, і висловив їй співчуття.

Він збирався одружитися. Здається, ще недавно голосував у посольстві. Молодий перспективний економіст вийшов з офісу компанії KPMG, щоб поїхати додому,

– розповів Ігор Осташ.

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