Он собирался жениться: 32-летний украинец погиб из-за взрыва в Бейруте
Среди погибших в результате мощных взрывов в Бейруте нашли тело гражданина Украины. Ему было 32 года, его мать проживает в Киеве.
Информацию о гибели украинского гражданина сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ на своей фейсбук странице.
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Что известно о погибшем
По данным украинских дипломатов, 32-летнего парня звали Уильям Азар.
Посол добавил, что уже связался с матерью погибшего, которая живет в Киеве, и выразил ей сочувствие.
Он собирался жениться. Кажется, еще недавно голосовал в посольстве. Молодой перспективный экономист вышел из офиса компании KPMG, чтобы поехать домой,
– рассказал Игорь Осташ.
Что известно о пострадавших украинцах от взрыва в Бейруте
6 августа в МИД Украины сообщали, что среди домов, которые оказались поврежденными в результате масштабного взрыва в порту Бейрута – дома трех семей украинцев.
Еще одна гражданка Украины сообщила о разрушении ее квартиры и незначительных телесных повреждениях. Все они обратились за помощью в посольство Украины в Ливане.
Взрыв в Бейруте: главное
- Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте в порту прогремели мощные взрывы. Известно о более 6 тысячах пострадавших и по меньшей мере 158 погибших.
- Мощный взрыв почувствовали даже в 240 километрах на соседнем Кипре.
- Чрезвычайную ситуацию власти Ливана назвали катастрофой национального масштаба. Взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч человек бездомными, нанесенный ущерб оценивается в более чем 3 миллиарда долларов.
- Причины взрыва до сих пор устанавливаются. Сначала сообщалось, что речь идет о возгорании пиротехники на складе в порту. Впоследствии власти и СМИ заявили, что взрыв вызвали более 2700 тонн аммиачной селитры, которую конфисковали 6 лет назад.
- Интерпол взялся за расследование причин и обстоятельств трагедии.
- Селитру изъяли из корабля российского бизнесмена Гречушкина, по информации СМИ в 2014 году. Поэтому она все время лежала в порту.