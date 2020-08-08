Среди погибших в результате мощных взрывов в Бейруте нашли тело гражданина Украины. Ему было 32 года, его мать проживает в Киеве.

Информацию о гибели украинского гражданина сообщил посол Украины в Ливане Игорь Осташ на своей фейсбук странице.

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Что известно о погибшем

По данным украинских дипломатов, 32-летнего парня звали Уильям Азар.

Посол добавил, что уже связался с матерью погибшего, которая живет в Киеве, и выразил ей сочувствие.

Он собирался жениться. Кажется, еще недавно голосовал в посольстве. Молодой перспективный экономист вышел из офиса компании KPMG, чтобы поехать домой,

– рассказал Игорь Осташ.

Что известно о пострадавших украинцах от взрыва в Бейруте

6 августа в МИД Украины сообщали, что среди домов, которые оказались поврежденными в результате масштабного взрыва в порту Бейрута – дома трех семей украинцев.

Еще одна гражданка Украины сообщила о разрушении ее квартиры и незначительных телесных повреждениях. Все они обратились за помощью в посольство Украины в Ливане.

Обратите внимание! Правительство утвердило проект указа президента о предоставлении гуманитарной помощи Ливану. Ранее глава Кабмина Денис Шмыгаль уверял, что Украина готова отправить в Бейрут отряд спасателей.

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