Як у Бейруті відновлюють місто після вибуху: розповідь українки
У Бейруті, де відбувся потужний вибух, місцеві жителі продовжують розбирати завали та отримувати гуманітарну допомогу від інших країн.
У місті вже відновлено зв'язок, інтернет, забезпечення продуктами харчування. Про це в ефірів одного з каналів розповіла українка Марина Томах, яка мешкає у Бейруті.
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Вона повідомила, що дуже багато допомоги отримали з інших держав. Наприклад, з Іраку прийшло 8 тисяч літрів дизеля для електростанцій у Лівані.
Щодо продуктів харчування, то ліванці дуже добре об'єдналися. Є ресторани, які зараз збирають благодійну допомогу, щоб забезпечити людей їжею. В центрі міста, в 1 – 1,5 кілометрі від центру вибуху, встановили намети. Там є вода, хліб, перша необхідна допомога,
– розповіла Марина Томах.
Українка зазначила, що ліванці зараз дуже дружні. Вони прибирають вулиці, бо місцева влада сама не справляється.
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Вибух у Бейруті: головне
- Ввечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті у порті прогриміли потужні вибухи. Відомо про понад 6 тисяч постраждалих та щонайменше 158 загиблих.
- Потужний вибух відчули навіть за 240 кілометрів на сусідньому Кіпрі.
- Надзвичайну ситуацію влада Лівану назвала катастрофою національного масштабу. Вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад 3 мільярди доларів.
- Причини вибуху досі встановлюються. Спершу повідомляли, що мовиться про займання піротехніки на складі в порту. Згодом влада і ЗМІ заявили, що вибух спричинили понад 2 700 тонн аміачної селітри, яку конфіскували 6 років тому.
- Інтерпол взявся за розслідування причин і обставин трагедії.
- Селітру вилучили з корабля російського бізнесмена Гречушкіна, за інформацією ЗМІ у 2014 році. Відтак вона весь час лежала у порту.