У Бейруті, де відбувся потужний вибух, місцеві жителі продовжують розбирати завали та отримувати гуманітарну допомогу від інших країн.

У місті вже відновлено зв'язок, інтернет, забезпечення продуктами харчування. Про це в ефірів одного з каналів розповіла українка Марина Томах, яка мешкає у Бейруті.

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Вона повідомила, що дуже багато допомоги отримали з інших держав. Наприклад, з Іраку прийшло 8 тисяч літрів дизеля для електростанцій у Лівані.

Щодо продуктів харчування, то ліванці дуже добре об'єдналися. Є ресторани, які зараз збирають благодійну допомогу, щоб забезпечити людей їжею. В центрі міста, в 1 – 1,5 кілометрі від центру вибуху, встановили намети. Там є вода, хліб, перша необхідна допомога,

– розповіла Марина Томах.

Українка зазначила, що ліванці зараз дуже дружні. Вони прибирають вулиці, бо місцева влада сама не справляється.

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