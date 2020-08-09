В Бейруте, где произошел мощный взрыв, местные жители продолжают разбирать завалы и получать гуманитарную помощь от других стран.

В городе уже восстановлена связь, интернет, обеспечение продуктами питания. Об этом в из эфиров одного из каналов рассказала украинка Марина Томах, которая живет в Бейруте.

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Она сообщила, что очень много помощи получили из других государств. Например, из Ирака пришло 8 тысяч литров дизеля для электростанций в Ливане.

Относительно продуктов питания, то ливанцы очень хорошо объединились. Есть рестораны, которые сейчас собирают благотворительную помощь, чтобы обеспечить людей пищей. В центре города, в 1 – 1,5 километре от центра взрыва, установили палатки. Там есть вода, хлеб, первая необходимая помощь,

– рассказала Марина Томах.

Украинка отметила, что ливанцы сейчас очень дружны. Они убирают улицы, потому что местная власть сама не справляется.

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