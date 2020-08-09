Как в Бейруте восстанавливают город после взрыва: рассказ украинки
В Бейруте, где произошел мощный взрыв, местные жители продолжают разбирать завалы и получать гуманитарную помощь от других стран.
В городе уже восстановлена связь, интернет, обеспечение продуктами питания. Об этом в из эфиров одного из каналов рассказала украинка Марина Томах, которая живет в Бейруте.
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Она сообщила, что очень много помощи получили из других государств. Например, из Ирака пришло 8 тысяч литров дизеля для электростанций в Ливане.
Относительно продуктов питания, то ливанцы очень хорошо объединились. Есть рестораны, которые сейчас собирают благотворительную помощь, чтобы обеспечить людей пищей. В центре города, в 1 – 1,5 километре от центра взрыва, установили палатки. Там есть вода, хлеб, первая необходимая помощь,
– рассказала Марина Томах.
Украинка отметила, что ливанцы сейчас очень дружны. Они убирают улицы, потому что местная власть сама не справляется.
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Взрыв в Бейруте: главное
- Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте в порту прогремели мощные взрывы. Известно о более 6 тысяч пострадавших и минимум 158 погибших.
- Мощный взрыв почувствовали даже в 240 километрах на соседнем Кипре.
- Чрезвычайную ситуацию власти Ливана назвала катастрофой национального масштаба. Взрыв в Бейруте оставил 300 тысяч людей бездомными, нанесенный ущерб оценивают в более чем 3 миллиарда долларов.
- Причины взрыва до сих пор устанавливаются. Сначала сообщали, что говорится о возгорании пиротехники на складе в порту. Впоследствии власти и СМИ заявили, что взрыв вызвали более 2 700 тонн аммиачной селитры, которую конфисковали 6 лет назад.
- Интерпол взялся за расследование причин и обстоятельств трагедии.
- Селитру изъяли с корабля российского бизнесмена Гречушкина, по информации СМИ в 2014 году. С тех пор она все время лежала в порту.