Для пострадавших украинцев в Бейруте создадут Фонд помощи: детали
В общину украинцев Ливана уже обратилось 12 семей, пострадавших во время взрывов в Бейруте. Чтобы помочь пострадавшим, люди смогут перечислять деньги в специальный Фонд.
В Ливане создадут "Фонд помощи пострадавшим украинцам". Об этом информируют на странице Община Украинцев Ливана в фейсбуке.
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Люди нуждаются в разнообразной помощи: личных вещах, средствах гигиены, строительных материалах, мебели, бытовой технике, и тому подобное,
– говорится в сообщении.
Фонд создают, чтобы люди могли перечислять средства для закупки всего необходимого. Кроме этого, в Общине сформируют "комитет помощи", который будет координировать распределение денег, будет принимать новые обращения и освещать деятельность структуры и расходы.
Как пострадавшим получить помощь
В посольстве Украины в Ливане заявили, что поддерживают украинских пострадавших. В первую очередь обеспечивают лекарствами и продуктами.
Для получения помощи надо иметь:
- справку о разрушениях от Мухтара;
- паспорта взрослых и детей.
Взрывы в Бейруте: главное
- Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте прогремели 2 мощных взрыва. Вследствие чего часть города была разрушена. Около 300 тысяч человек потеряли дома.
- По предварительной информации, взрыв повлекло 2,7 тысяч тонн аммиачной селитры, которую конфисковали 6 лет назад у российского бизнесмена Игоря Гречушкина. Однако точные причины еще устанавливаются.
- Известно о 220 погибших, более 6 тысяч раненых и 110 человек, пропавших без вести. Это количество ежедневно растет.
- Важно! Среди погибших в результате взрыва в Бейруте есть гражданин Украины – 32-летний Вильям Азар. Его мать проживает в Киеве.