В общину украинцев Ливана уже обратилось 12 семей, пострадавших во время взрывов в Бейруте. Чтобы помочь пострадавшим, люди смогут перечислять деньги в специальный Фонд.

В Ливане создадут "Фонд помощи пострадавшим украинцам". Об этом информируют на странице Община Украинцев Ливана в фейсбуке.

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Люди нуждаются в разнообразной помощи: личных вещах, средствах гигиены, строительных материалах, мебели, бытовой технике, и тому подобное,

– говорится в сообщении.

Фонд создают, чтобы люди могли перечислять средства для закупки всего необходимого. Кроме этого, в Общине сформируют "комитет помощи", который будет координировать распределение денег, будет принимать новые обращения и освещать деятельность структуры и расходы.

Перечислить денежную помощь можно по Western union на имя секретаря Общины украинцев Ливана Kateryna Kuchmarenko, телефон +96171530320.

Как пострадавшим получить помощь

В посольстве Украины в Ливане заявили, что поддерживают украинских пострадавших. В первую очередь обеспечивают лекарствами и продуктами.

Для получения помощи надо иметь:

справку о разрушениях от Мухтара;

паспорта взрослых и детей.

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