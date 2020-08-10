До Громади Українців Лівану вже звернулось 12 сімей, які постраждали під час вибухів у Бейруті. Щоб допомогти потерпілим, люди зможуть переказувати гроші у спеціальний Фонд.

У Лівані створять "Фонд допомоги потерпілим українцям". Про це інформують на сторінці Громада Українців Лівану у фейсбуці.

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Люди потребують різноманітної допомоги: особистих речей, засобів гігієни, будівельних матеріалів, меблів, побутової техніки, тощо,

– йдеться у повідомленні.

Фонд створюють, аби люди могли переказувати кошти для закупівлі усього необхідного. Окрім цього, у Громаді сформують "комітет з допомоги", який буде координувати розподіл грошей, прийматиме нові звернення і висвітлюватиме діяльність структури та витрати.

Переказати грошову допомогу можна по Western union на ім'я секретарки Громади українців Лівану Kateryna Kuchmarenko, телефон +96171530320.

Як постраждалим отримати допомогу

У посольстві України у Лівані заявили, що підтримують українських постраждалих. В першу чергу забезпечують ліками і продуктами.

Для отримання допомоги треба мати:

довідку про руйнування від Мухтара;

паспорти дорослих та дітей.

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