Для постраждалих українців у Бейруті створять Фонд допомоги: деталі
До Громади Українців Лівану вже звернулось 12 сімей, які постраждали під час вибухів у Бейруті. Щоб допомогти потерпілим, люди зможуть переказувати гроші у спеціальний Фонд.
У Лівані створять "Фонд допомоги потерпілим українцям". Про це інформують на сторінці Громада Українців Лівану у фейсбуці.
Важливо: Вибух у Бейруті: кількість жертв різко зросла до 220, ще понад сотня зникла безвісти
Люди потребують різноманітної допомоги: особистих речей, засобів гігієни, будівельних матеріалів, меблів, побутової техніки, тощо,
– йдеться у повідомленні.
Фонд створюють, аби люди могли переказувати кошти для закупівлі усього необхідного. Окрім цього, у Громаді сформують "комітет з допомоги", який буде координувати розподіл грошей, прийматиме нові звернення і висвітлюватиме діяльність структури та витрати.
Як постраждалим отримати допомогу
У посольстві України у Лівані заявили, що підтримують українських постраждалих. В першу чергу забезпечують ліками і продуктами.
Для отримання допомоги треба мати:
- довідку про руйнування від Мухтара;
- паспорти дорослих та дітей.
Вибухи у Бейруті: головне
- Ввечері 4 серпня у столиці Лівану Бейруті пролунали 2 потужних вибухи. Внаслідок чого частина міста була зруйнована. Близько 300 тисяч людей втратили домівки.
- За попередньою інформацією, вибух спричинило 2,7 тисяч тонн аміачної селітри, яку конфіскували 6 років тому у російського бізнесмена Ігоря Гречушкіна. Однак точні причини ще встановлюють.
- Наразі відомо про 220 загиблих, понад 6 тисяч поранених та 110 людей, що пропали безвісти. Ця кількість щодня зростає.
- Важливо! Серед загиблих внаслідок вибуху у Бейруті є громадянин України – 32-річний Вільям Азар. Його матір проживає у Києві.