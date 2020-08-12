Мамо, я не хочу вмирати: українка про пережите під час вибуху в Бейруті
У результаті вибуху в Бейруті постраждали десятки українців, один з них загинув. Двоє українок з Лівану поділилися тим, через що довелося пройти їм та їхнім рідним.
Серед постраждалих та жертв вибуху в Бейруті були українці. Вони поділилися пережитим "ТСН".
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Наче побита, а їхати під кордон з Ізраїлем
Українка Юлія Левченко живе в центрі Бейрута. На щастя, її травми не були критичними. Дівчина обійшлася швами на обличчі. Однак вона не є громадянкою Лівану, тому в той страшний день у місцевих лікарнях їй казали, що всі лікарі зайняті, а на чергу треба чекати місяць.
Болять органи всередині, таке відчуття, що побили. У такій ситуації ти просто безпорадний. Єдині, хто тобі допомагає, це твоє посольство. Твої друзі,
– розповіла Юлія Левченко.
Українській громаді вдалося знайти лікарів, які надали дівчині допомогу безкоштовно. Однак їхати потрібно майже під кордон з Ізраїлем.
Це виправдало себе – дівчина потрапила до хорошого спеціаліста, який ще й навчався в Україні. Каже, їй справді пощастило – внутрішні органи цілі. Юлію також обстежили хірург та невропатолог.
Таке обстеження разом із медикаментами може коштувати до тисячі доларів. Однак лікарі грошей не взяли.
Розтрощена квартира і психологічна травма всієї сім’ї
Постраждала і українсько-ліванська родина. Квартира львів’янки Тетяни Власенко та її чоловіка розтрощена. Але жінка не переживає за матеріальне. Найважливіше – встигла врятувати обидвох дітей.
Я кричу: "Елі, іди сюди!", і зриваю з туалету другу дитину. Притискаю їх двох, і все вибухає,
– згадує жінка.
Мама й діти живі, не отримали ані подряпини. Лише батькові трохи зачепило руку. Однак психологічна травма є у кожного.
"Захожу, Елі стоїть в салоні і трясеться "Мамо, я не хочу вмирати, ми, що, помремо", – передає слова своєї дитини жінка.
Каже, що заспокоювала їх, переконувала, що все буде добре.
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Вибух у Бейруті: головне
- Ввечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті у порті прогриміли потужні вибухи.
- Відомо про понад 6 тисяч постраждалих та щонайменше 171 загиблого. Однією з жертв є громадянин України – 32-річний Вільям Азар.
- Надзвичайну ситуацію влада Лівану назвала катастрофою національного масштабу.
- Вибух у Бейруті залишив 300 тисяч людей бездомними, завдані збитки оцінюють у понад 3 мільярди доларів.
- Причини вибуху досі встановлюються. Спершу повідомляли про займання піротехніки на складі в порту. Згодом влада і ЗМІ заявили, що вибух спричинили понад 2 700 тонн аміачної селітри, яку конфіскували 6 років тому.
- Селітру вилучили з корабля російського бізнесмена Гречушкіна. Вона весь час лежала у порту.
- Інтерпол взявся за розслідування причин і обставин трагедії.