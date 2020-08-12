У результаті вибуху в Бейруті постраждали десятки українців, один з них загинув. Двоє українок з Лівану поділилися тим, через що довелося пройти їм та їхнім рідним.

Серед постраждалих та жертв вибуху в Бейруті були українці. Вони поділилися пережитим "ТСН".

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Наче побита, а їхати під кордон з Ізраїлем

Українка Юлія Левченко живе в центрі Бейрута. На щастя, її травми не були критичними. Дівчина обійшлася швами на обличчі. Однак вона не є громадянкою Лівану, тому в той страшний день у місцевих лікарнях їй казали, що всі лікарі зайняті, а на чергу треба чекати місяць.

Болять органи всередині, таке відчуття, що побили. У такій ситуації ти просто безпорадний. Єдині, хто тобі допомагає, це твоє посольство. Твої друзі,

– розповіла Юлія Левченко.

Українській громаді вдалося знайти лікарів, які надали дівчині допомогу безкоштовно. Однак їхати потрібно майже під кордон з Ізраїлем.

Це виправдало себе – дівчина потрапила до хорошого спеціаліста, який ще й навчався в Україні. Каже, їй справді пощастило – внутрішні органи цілі. Юлію також обстежили хірург та невропатолог.

Таке обстеження разом із медикаментами може коштувати до тисячі доларів. Однак лікарі грошей не взяли.

Розтрощена квартира і психологічна травма всієї сім’ї

Постраждала і українсько-ліванська родина. Квартира львів’янки Тетяни Власенко та її чоловіка розтрощена. Але жінка не переживає за матеріальне. Найважливіше – встигла врятувати обидвох дітей.

Я кричу: "Елі, іди сюди!", і зриваю з туалету другу дитину. Притискаю їх двох, і все вибухає,

– згадує жінка.

Мама й діти живі, не отримали ані подряпини. Лише батькові трохи зачепило руку. Однак психологічна травма є у кожного.

"Захожу, Елі стоїть в салоні і трясеться "Мамо, я не хочу вмирати, ми, що, помремо", – передає слова своєї дитини жінка.

Каже, що заспокоювала їх, переконувала, що все буде добре.

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