Жахлива трагедія трапилася в Бейруті 4 серпня 2020 року. Тоді внаслідок вибуху загинули 214 людей.

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Вшанування жертв трагедії

Всього в ліванській столиці зібралися тисячі людей. Вони пройшлися маршем від Площі загиблих до місцевого порту, де власне й прогримів вибух.

Учасники акції поклали квіти до меморіалу на честь загиблих. Всього 214 штук – рівно стільки ж, скільки людей загинули через вибух.

Приєдналися до пам'ятних заходів й іноземні дипломати. Члени іноземних дипломатичних місій вшанували жертв хвилиною мовчання. Серед дипломатів і посол України в Лівані Ігор Осташ.

Україна завжди підтримуватиме Ліван, з яким ми тісно пов‘язані історією, міцними родинними зв'язками. We are Beirut!

– написав український дипломат.

Сутички під час вшанування пам'яті жертв

Втім, навіть під час пам'ятних заходів не обійшлося без сутичок. Частка розлючених демонстрантів влаштували заворушення з поліцією.

Протестувальники, які вимагали розслідування трагедії, спробували взяти штурмом будівлю парламенту Лівану. Тоді й виникли сутички з правоохоронцями.

У відповідь поліція застосувала сльозогінний газ, водомети, а також кийки. Відомо, що 6 людей доставили до лікарні, а ще з десятку представники Червоного Хреста надали допомогу на місці.

Вибух у порту Бейрута: коротко