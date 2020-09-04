У Бейруті, де місяць тому стався потужний вибух у порту, під завалами будинку зафіксували биття серця. Його почув собака рятувальників.

Надзвичайники вважають, що під завалами може бути жива людина, тому активно розбирають уламки, пише "ТСН.Ранок".

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На місце вже підтягнули спеціальну техніку, а волонтери почали розгрібати завали руками. За словами рятувальників, важливою може бути кожна хвилина.

Ознаки життя напередодні вловив пошуковий собака, а тоді підтвердив надчутливий апарат.

Нагадаємо, потужний вибух у порту Бейрута, що в Лівані, трапився 4 серпня.

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