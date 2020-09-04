Місяць після вибуху: у Бейруті під завалами зафіксували серцебиття
У Бейруті, де місяць тому стався потужний вибух у порту, під завалами будинку зафіксували биття серця. Його почув собака рятувальників.
Надзвичайники вважають, що під завалами може бути жива людина, тому активно розбирають уламки, пише "ТСН.Ранок".
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На місце вже підтягнули спеціальну техніку, а волонтери почали розгрібати завали руками. За словами рятувальників, важливою може бути кожна хвилина.
Ознаки життя напередодні вловив пошуковий собака, а тоді підтвердив надчутливий апарат.
Нагадаємо, потужний вибух у порту Бейрута, що в Лівані, трапився 4 серпня.
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Вибух у Бейруті: що треба знати
- Внаслідок трагедії загинули понад 200 людей, постраждали – приблизно 6 тисяч.
- Серед загиблих є громадянин України: 32-річний Вільям Азар.
- Понад 300 тисяч жителів Бейрута втратили свої домівки.
- За попередньою інформацією, вибухи спричини 2,7 тисячі тонн аміачної селітри. Їх конфіскували із судна російського бізнесмена Ігоря Гречушкіна ще у 2014 році.
- Обурені жителі Бейрута вийшли на мітинги. Вони звинуватили владу Лівану у безвідповідальності та корумпованості.
- Згодом прем'єр-міністр Хасан Діабі офіційно оголосив, що його уряд йде у відставку.
- 19 серпня з України до Бейрута вирушив літак із гуманітарною допомогою.
- Через декілька тижнів після вибуху у Бейрута ліванські військові знайшли 79 контейнерів з небезпечними хімікатами.