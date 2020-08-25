Вибух у Бейруті: у порту знайшли майже 80 контейнерів з небезпечними хімікатами
У порту Бейрута ліванські військовослужбовці виявили 79 контейнерів з небезпечними хімікатами. Назва знайдених речовин поки не розголошується.
Військові були обережні, тому що витік хімікатів міг становити загрозу для життя. Про це 24 серпня повідомила пресслужба армії Лівану.
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Спецпідрозділ інженерних сил разом з групою французьких експертів з 14 по 22 серпня обстежували території порту. Спочатку знайшли 25 контейнерів з хімікатами, потім побачили ще 54. Наразі невідомо, які саме речовини знайшли військові.
Обстеження території проводили внаслідок вибухів, які стались у порту Бейрута 4 серпня.
Що відомо про вибухи у Бейруті
- 4 серпня у столиці Лівану Бейруті пролунали 2 потужних вибухи. Загинули понад 200 осіб, один з них – громадянин України. Приблизно 6 тисяч людей постраждали.
- Внаслідок вибухів значна частина міста була зруйнована, близько 300 тисяч людей залишились без домівок.
- За попередньою інформацією, вибухи стались під час зварювальних робіт на одному зі складів порту. Там зберігалось 2,7 тисячі тонн аміачної селітри, яка й спричинила аварію.
- Селітру конфіскували у 2014 році із судна російського бізнесмена Ігоря Гречушкіна.
- Після трагедії жителі Лівану вийшли на протести. Вони засудили чиновників, звинувативши їх у безвідповідальності та корумпованості, через що й стався вибух.
- Згодом Уряд Лівану таки повідомив, що йде у відставку.