У порту Бейрута ліванські військовослужбовці виявили 79 контейнерів з небезпечними хімікатами. Назва знайдених речовин поки не розголошується.

Військові були обережні, тому що витік хімікатів міг становити загрозу для життя. Про це 24 серпня повідомила пресслужба армії Лівану.

До теми "Ми – Бейрут": Україна відправила літак з гуманітарною допомогою до Лівану – фото

Спецпідрозділ інженерних сил разом з групою французьких експертів з 14 по 22 серпня обстежували території порту. Спочатку знайшли 25 контейнерів з хімікатами, потім побачили ще 54. Наразі невідомо, які саме речовини знайшли військові.

Обстеження території проводили внаслідок вибухів, які стались у порту Бейрута 4 серпня.

Що відомо про вибухи у Бейруті