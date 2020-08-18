Літак із гуманітарною допомогою від України вирушить до столиці Лівану вранці 19 серпня. У Бейруті 4 серпня стався масштабний вибух, який вбив щонайменше 178 осіб та частково зруйнував місто.

Україна на фінальній стадії підготовки до відправлення гуманітарної допомоги потерпілим від вибуху. Про це посол України в Лівані Ігор Осташ повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

Зверніть увагу Близько 180 загиблих та тисячі поранених: ООН оприлюднила звіт щодо вибуху у Бейруті

Завтра зранку – виліт на Бейрут. Так і хочеться вигукнути: "Ми – Бейрут",

– заявив Осташ.

Долі українців у трагедії в Бейруті

У результаті трагедії у Бейруті загинув 1 громадянин України – 32-річний Вільям Азар.

56 українців – постраждали.

Серед лікарів, які рятували життя людей в Бейруті у ніч після вибуху, був українець Вассім Загі Ассаад.

Що відомо про вибух у Бейруті