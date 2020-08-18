"Ми – Бейрут": Україна відправить літак з гуманітарною допомогою до Лівану
Літак із гуманітарною допомогою від України вирушить до столиці Лівану вранці 19 серпня. У Бейруті 4 серпня стався масштабний вибух, який вбив щонайменше 178 осіб та частково зруйнував місто.
Україна на фінальній стадії підготовки до відправлення гуманітарної допомоги потерпілим від вибуху. Про це посол України в Лівані Ігор Осташ повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.
Зверніть увагу Близько 180 загиблих та тисячі поранених: ООН оприлюднила звіт щодо вибуху у Бейруті
Завтра зранку – виліт на Бейрут. Так і хочеться вигукнути: "Ми – Бейрут",
– заявив Осташ.
Долі українців у трагедії в Бейруті
- У результаті трагедії у Бейруті загинув 1 громадянин України – 32-річний Вільям Азар.
- 56 українців – постраждали.
- Серед лікарів, які рятували життя людей в Бейруті у ніч після вибуху, був українець Вассім Загі Ассаад.
Що відомо про вибух у Бейруті
- 4 серпня столицю Лівану сколихнув страшний вибух.
- Наразі оголошено про 178 загиблих та понад 6 тисяч поранених. Десятки людей зникли безвісти.
- Попередньо, вибух спричинили 2,7 тисячі тонн аміачної селітри, яку конфіскували ще 6 років тому на судні російського бізнесмена Ігоря Гречушкіна.
- Президент України Володимир Зеленський доручив уряду невідкладно надіслати гуманітарну допомогу у Бейрут.