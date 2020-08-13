За попередніми підрахунками, збитки від масштабного вибуху у Бейруті 4 серпня перевищили 15 мільярдів доларів. Лікарні досі не можуть впоратись із кількістю постраждалих.

Збитки вже перевищили 15 мільярдів доларів

Загалом у столиці Лівану зруйновано 3 972 будинки, понад 4 200 автівок – пошкоджено. Про це інформує ТАСС.

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Більшість домівок, які знищив вибух, – у старій, християнській частині міста. Загалом без даху над головою залишилось близько 300 тисяч мешканців столиці. У районах, які найбільш потерпіли від вибуху, активно діють мародери.

Великі претензії у ВООЗ і до медзакладів Бейрута. Адже лікарні не справляються з кількістю травмованих, тому експерти вважають їх нефункціональними.