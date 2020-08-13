Тисячі зруйнованих будинків та мародерство: влада Бейрута розповіла про збитки від вибуху
За попередніми підрахунками, збитки від масштабного вибуху у Бейруті 4 серпня перевищили 15 мільярдів доларів. Лікарні досі не можуть впоратись із кількістю постраждалих.
Збитки вже перевищили 15 мільярдів доларів
Загалом у столиці Лівану зруйновано 3 972 будинки, понад 4 200 автівок – пошкоджено. Про це інформує ТАСС.
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Більшість домівок, які знищив вибух, – у старій, християнській частині міста. Загалом без даху над головою залишилось близько 300 тисяч мешканців столиці. У районах, які найбільш потерпіли від вибуху, активно діють мародери.
Великі претензії у ВООЗ і до медзакладів Бейрута. Адже лікарні не справляються з кількістю травмованих, тому експерти вважають їх нефункціональними.
Вибух у Бейруті: головне
- Ввечері 4 серпня в столиці Лівану Бейруті у порті прогриміли потужні вибухи.
- Відомо про понад 6 тисяч постраждалих та понад 200 загиблих. Однією з жертв є громадянин України – 32-річний Вільям Азар.
- За попередньою інформацією, вибух спричинили понад 2 700 тонн аміачної селітри, яку конфіскували 6 років тому. Селітра зберігалась неналежним чином.
- Адміністрацію порту міста відправили під домашній арешт.