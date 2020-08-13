Тысячи разрушенных домов и мародерство: власть Бейрута рассказала об убытках от взрыва
По предварительным подсчетам, ущерб от масштабного взрыва в Бейруте 4 августа превысил 15 миллиардов долларов. Больницы до сих пор не могут справиться с количеством пострадавших.
Убытки уже превысили 15 миллиардов долларов
В целом в столице Ливана разрушено 3 972 дома, более 4 200 автомобилей – повреждены. Об этом сообщает ТАСС.
Читайте также Мама, я не хочу умирать: украинка о пережитом во время взрыва в Бейруте
Большинство домов, которые уничтожил взрыв – в старой, христианской части города. Всего без крыши над головой осталось около 300 тысяч жителей столицы. В районах, наиболее пострадавших от взрыва, активно действуют мародеры.
Большие претензии в ВОЗ и к медучреждениям Бейрута. Ведь больницы не справляются с количеством травмированных, поэтому эксперты считают их нефункциональными.
Взрыв в Бейруте: главное
- Вечером 4 августа в столице Ливана Бейруте в порту прогремели мощные взрывы.
- Известно о более 6 тысячах пострадавших и более 200 погибших. Одной из жертв является гражданин Украины – 32-летний Уильям Азар.
- По предварительной информации, взрыв вызвали более 2700 тонн аммиачной селитры, которую конфисковали 6 лет назад. Селитра сохранялась неправильно.
- Администрацию порта города отправили под домашний арест.