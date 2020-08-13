По предварительным подсчетам, ущерб от масштабного взрыва в Бейруте 4 августа превысил 15 миллиардов долларов. Больницы до сих пор не могут справиться с количеством пострадавших.

Убытки уже превысили 15 миллиардов долларов

В целом в столице Ливана разрушено 3 972 дома, более 4 200 автомобилей – повреждены. Об этом сообщает ТАСС.

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Большинство домов, которые уничтожил взрыв – в старой, христианской части города. Всего без крыши над головой осталось около 300 тысяч жителей столицы. В районах, наиболее пострадавших от взрыва, активно действуют мародеры.

Большие претензии в ВОЗ и к медучреждениям Бейрута. Ведь больницы не справляются с количеством травмированных, поэтому эксперты считают их нефункциональными.

Взрыв в Бейруте: главное