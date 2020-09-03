У порту в столиці Лівану знайшли 4 тонни нітрату амонію. Мішки з небезпечною речовиною виявили через місяць після руйнівних вибухів, які фактично знищили половину Бейрута.

Митники, які працюють у порту, не знали, що на території об'єкту перебувають мішки з нітрат амонієм. Їх випадково виявили ліванській військові. Про це 3 вересня заявили в ефірі ліванської телевізійної станції MTV Lebanon.

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Після виявлення мішків з нітратом амонію військові зробили усе необхідне, щоб забезпечити оперативну утилізацію вибухонебезпечної речовини.



Митники заявили, що не знали про мішки з нітрат амонієм / Фото MTV

Нітрат амоній – кристалічна біла речовина, яка має сильні окислювальні властивості. У сухому вигляді вибухає від детонаторів. Дуже часто її обирають як складник для вибухових речовин у гірничо-видобувній промисловості. Також нітрат амонію активно використовують для своїх вибухівок терористи.

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