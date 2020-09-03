Через місяць після вибухів: у порту Бейрута знайшли 4 тонни небезпечних речовин – фото
У порту в столиці Лівану знайшли 4 тонни нітрату амонію. Мішки з небезпечною речовиною виявили через місяць після руйнівних вибухів, які фактично знищили половину Бейрута.
Митники, які працюють у порту, не знали, що на території об'єкту перебувають мішки з нітрат амонієм. Їх випадково виявили ліванській військові. Про це 3 вересня заявили в ефірі ліванської телевізійної станції MTV Lebanon.
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Після виявлення мішків з нітратом амонію військові зробили усе необхідне, щоб забезпечити оперативну утилізацію вибухонебезпечної речовини.
Митники заявили, що не знали про мішки з нітрат амонієм / Фото MTV
Вибух у Бейруті: що потрібно знати
- 4 серпня столицю Лівану сколихнули 2 руйнівні вибухи у порту. Унаслідок трагедії загинули понад 200 осіб, постраждали – приблизно 6 тисяч людей.
- Серед загиблих під час вибухів у Бейруті є громадянин України: 32-річний Вільям Азар.
- Понад 300 тисяч жителів Бейрута втратили свої домівки.
- За попередньою інформацією, вибухи спричини 2,7 тисячі тонн аміачної селітри. Їх конфіскували із судна російського бізнесмена Ігоря Гречушкіна ще у 2014 році.
- Обурені жителі Бейрута вийшли на мітинги. Вони звинуватили владу Лівану у безвідповідальності та корумпованості.
- Згодом прем'єр-міністр Хасан Діабі офіційно оголосив, що його уряд йде у відставку.
- 19 серпня з України до Бейрута вирушив літак із гуманітарною допомогою.
- Через декілька тижнів після вибуху у Бейрута ліванські військові знайшли 79 контейнерів з небезпечними хімікатами.