Після нищівного вибуху у порту Бейрута в Лівані почалися масові криваві сутички. Люди були невдоволені діями влади та закликали її скласти повноваження. Зрештою чотири міністри уряду стали один за одним звільнятися.

Як повідомляє агенція "Анадолу", міністр інформації і мінстр довкілля подали у відставку в неділю. Наступного ж дня про звільнення заявили міністр юстиції і міністр фінансів.

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Ще четверо готові звільнитися з уряду, якщо прем'єр-міністр Хасан Діаб добровільно не напише заяву на відставку найближчим часом.

Міністр зв'язку та інформаційних технологій Талал Хават і міністр у справах переміщених осіб Гада Шрейм заявили, що відставка уряду стала "неминучою".

Відставки усього уряду поки не було

Як повідомляє Al Jazeera, Кабінет Міністрів все ще працює. Залишається неясним, чи піде у відставку сам Діабі. На вихідних він заявив, що внесе в понеділок законопроєкт про проведення дострокових виборів.

У конституції Лівану говориться, що уряд вважається таким, що має повністю піти у відставку, якщо звільняються понад дві третини його членів. У цьому випадку це буде означати, що сім міністрів повинні піти у відставку.

Скоріш за все, це неминуче станеться, якщо урядовці здійснять свої попередні наміри.

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Чому люди протестували проти ліванської влади

Перші протестні настрої у жителів Бейрута проявилися, коли до міста прибув президент Франції Еммануель Макрон. Він обіцяв надати допомогу ліванському народу. Під час візиту його супроводжували розлючені діями влади люди.

Протестувальники вимагають одного – відставки керівництва країни. Люди засудили чиновників, яких звинувачують у безвідповідальності та корумпованості, через що й сталася трагедія.

Ліван протягом 2020 року перебуває у затяжній і глибоків кризі: національна валюта втратила близько 80 відсотків своєї вартості по відношенню до долара США, а рівень бідності перевищив 50 відсотків.

валюта втратила близько 80 відсотків своєї вартості по відношенню до долара США, а рівень бідності перевищив 50 відсотків. Уряд Хасана Діаба був призначений у лютому цього року. Діаб говорив про радикальне переформатування економіки і вихід з кризи, однак надія на це не справдилася.

Протест у Лівані 9 серпня: що сталося

Протестувальники штурмували будівлі міністерств енергетики та навколишнього середовища Лівану, а також будівлю банківської асоціації.

Лівану, а також будівлю банківської асоціації. Згодом військовим все ж вдалося витіснити людей, які захопили будівлю МЗС. Демонстранти, очолювані відставними армійськими офіцерами, увірвалися в будівлю і оголосили його "штабом революції".

За останніми даними Червоного Хреста постраждали понад 728 осіб . Водночас під час сутичок загинув офіцер поліції.

. Водночас під час сутичок загинув офіцер поліції. Прем'єр-міністр Лівану Хасан Діаб екстрено виступив із зверненням до нації та запропонував організувати в Лівані дострокові вибори до парламенту.

Передував протестам нищівний вибух у порту Бейрута, що призвів вже щонайменше до 220 жертв. Цю надзвичайну подію, що сталася 4 серпня, визнали катастрофою національного масштабу. Детальніше про постраждалих в трагедії – читайте за посиланням.