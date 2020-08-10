После сокрушительного взрыва в порту Бейрута в Ливане начались массовые кровавые столкновения. Люди были недовольны действиями власти и призвали ее сложить полномочия. В конце концов четыре министра правительства стали один за другим увольняться.

Как сообщает агентство "Анадолу", министр информации и министр окружающей стреды подали в отставку в воскресенье. На следующий же день об увольнении заявили министр юстиции и министр финансов.

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Еще четверо готовы уволиться из правительства, если премьер-министр Хасан Диаб добровольно не напишет заявление об отставке в ближайшее время.

Министр связи и информационных технологий Талал Хават и министр по делам перемещенных лиц Гада Шрейм заявили, что отставка правительства стала "неизбежной".

Отставки всего правительства пока не было

Как сообщает Al Jazeera, Кабинет Министров все еще работает. Остается неясным, уйдет ли в отставку сам Диаби. На выходных он заявил, что внесет в понедельник законопроект о проведении досрочных выборов.

В конституции Ливана говорится, что правительство считается таким, которое должно полностью уйти в отставку, если увольняются более чем две трети его членов. В этом случае это будет означать, что семь министров должны уйти в отставку.

Скорее всего, это неизбежно случится, если чиновники осуществят свои предыдущие намерения.

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Почему люди протестовали против ливанских властей

Первые протестные настроения у жителей Бейрута проявились, когда в город прибыл президент Франции Эммануэль Макрон. Он обещал оказать помощь ливанскому народу. Во время визита его сопровождали разъяренные действиями власти люди.

Протестующие требуют одного – отставки руководства страны. Люди осудили чиновников, которых обвиняют в безответственности и коррумпированности, из-за чего и произошла трагедия.

Ливан в течение 2020 года находится в затяжном и глубоком кризисе: национальная валюта потеряла около 80 процентов своей стоимости по отношению к доллару США, а уровень бедности превысил 50 процентов.

Правительство Хасана Диаба было назначено в феврале этого года. Диаб говорил о радикальном переформатировании экономики и выходе из кризиса, однако надежда на это не оправдалась.

Протест в Ливане 9 августа: что случилось

Протестующие штурмовали здания министерств энергетики и окружающей среды Ливана, а также здание банковской ассоциации.

Впоследствии военным все же удалось вытеснить людей, захвативших здание МИД. Демонстранты, возглавляемые отставными армейскими офицерами, ворвались в здание и объявили его "штабом революции".

По последним данным Красного Креста, пострадали более 728 человек. Во время столкновений погиб офицер полиции.

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб экстренно выступил с обращением к нации и предложил организовать в Ливане досрочные выборы в парламент.

Предшествовал протестам сокрушительный взрыв в порту Бейрута, что привело по меньшей мере к 220 жертвам. Это чрезвычайное происшествие, произошедшее 4 августа, признали катастрофой национального масштаба. Подробнее о пострадавших в трагедии – читайте по ссылке.