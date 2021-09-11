Наджиб Микати в третий раз за 16 лет возглавит ливанское правительство. Переговоры с президентом привали более полутора месяцев.

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В правительстве не будет известных политиков

Несмотря на то, что новый премьер-министр является самым богатым человеком в Ливане, в правительстве не будет известных политиков. Большинство министерств возглавят технократы, которых делегируют парламентские партии.

После завершения переговоров с президентом, новый глава правительства заявил, что надеется на то, что ему удастся преодолеть кризис в Ливане, однако призвал народ "затягивать пояса". Однако Микати настроен оптимистично.

Мы можем преодолеть все препятствия, если будем работать вместе,

– заявил новый премьер-министр.

Среди 24 членов новосформированного правительства будет только 1 женщина – Найла Риачи.

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