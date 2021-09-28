Беларусь дает наркотики детям нелегальных мигрантов, – МВД Польши
Источник:Wprost
Белорусские пограничники дают мигрантам наркотические средства. Есть информация о вопиющих случаях, которые случались с маленькими детьми.
Польские власти все чаще получают об этом уведомления. Такое заявление сделал тамошний министр иностранных дел Мариуш Каминьский.
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По его словам, известно о случаях, когда белорусские пограничники давали мигрантам наркотики. Говорится, в частности, о психотропных средствах – под видом таблеток.
Детям дали таблетки, "чтобы не плакали"
Такой инцидент произошел, например, 22 июля. Тогда литовские пограничники задержали 15 человек, граждан Ирака и России. Среди этой группы была пара, которая жаловалась, что не может разбудить своих малолетних детей.
Родители утверждали, что один из пограничников в Беларуси, их сопровождал, дал детям (1,5 и 6 лет) таблетки, "чтобы не плакали". Когда детей доставили в медицинское учреждение, в их организмах обнаружили метадон.Справка. Метадон – это полусинтетический наркотический препарат. Он запрещен во всех странах мира из-за высокой смертности и наркомании.
Какова ситуация с мигрантами из Беларуси
- Польский президент Анджей Дуда в начале сентября подписал указ о введении чрезвычайного положения в некоторых регионах Подляшья и Люблинского воеводства. Все из-за сложной ситуации на границе с Беларусью.
- 19 сентября пограничники обнаружили на границе с Беларусью три тела. В тот же день вблизи границы обнаружили мертвой гражданку Ирака. Один из мужчин скончался во время ареста охранниками границы.
- После введения санкций против Минска белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что не будет сдерживать нашествие мигрантов в Европу.
- Польша даже решила отгородиться забором от Беларуси. Его высота, по предварительной информации, может достигать 2,5 метра.