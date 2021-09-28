Беларусь дает наркотики детям нелегальных мигрантов, – МВД Польши

Белорусские пограничники дают мигрантам наркотические средства. Есть информация о вопиющих случаях, которые случались с маленькими детьми.

Польские власти все чаще получают об этом уведомления. Такое заявление сделал тамошний министр иностранных дел Мариуш Каминьский.

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По его словам, известно о случаях, когда белорусские пограничники давали мигрантам наркотики. Говорится, в частности, о психотропных средствах – под видом таблеток.

Детям дали таблетки, "чтобы не плакали"

Такой инцидент произошел, например, 22 июля. Тогда литовские пограничники задержали 15 человек, граждан Ирака и России. Среди этой группы была пара, которая жаловалась, что не может разбудить своих малолетних детей.

Родители утверждали, что один из пограничников в Беларуси, их сопровождал, дал детям (1,5 и 6 лет) таблетки, "чтобы не плакали". Когда детей доставили в медицинское учреждение, в их организмах обнаружили метадон.

Какова ситуация с мигрантами из Беларуси

Польский президент Анджей Дуда в начале сентября подписал указ о введении чрезвычайного положения в некоторых регионах Подляшья и Люблинского воеводства. Все из-за сложной ситуации на границе с Беларусью.

19 сентября пограничники обнаружили на границе с Беларусью три тела. В тот же день вблизи границы обнаружили мертвой гражданку Ирака. Один из мужчин скончался во время ареста охранниками границы.

После введения санкций против Минска белорусский диктатор Александр Лукашенко заявил, что не будет сдерживать нашествие мигрантов в Европу.

Польша даже решила отгородиться забором от Беларуси. Его высота, по предварительной информации, может достигать 2,5 метра.

. Метадон – это полусинтетический наркотический препарат. Он запрещен во всех странах мира из-за высокой смертности и наркомании.