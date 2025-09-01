31 августа 2025 года в Беларуси стартовали учения ОДКБ. Во время них отработают планирование применения ядерного оружия.

Что известно о новых учениях в Беларуси?

Так, в нынешних учениях ОДКБ участвуют более 2000 военных из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана. Всего будет задействовано 450 единиц вооружения и техники, в том числе девять самолетов и вертолетов.

Глава белорусского Генштаба Павел Муравейко заявил, что учения перенесли вглубь страны, чтобы "предотвратить обвинения в провокациях".

Мы сознательно отодвинули учения от западных и южных границ, чтобы нас не обвиняли в различных инсинуациях и возможных провокациях,

– указал он.

Муравейко указал, что в рамках маневров будет отработано планирование применения ядерного оружия.

"Нельзя применять то, что, скажем так, несет угрозу всему миру, общей безопасности. А как это планировать – будем учиться", – сказал тот.

