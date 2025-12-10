Литва бьет тревогу: полковник запаса объяснил, зачем Лукашенко пугает НАТО воздушными шарами

В Литве на месяц ввели чрезвычайное положение из-за воздушных шаров, которые запускают с территории Беларуси в сторону стран Балтии. Власти предполагают, что эти запуски могут быть не просто странной акцией, а частью подготовки к военным действиям.

О том, какую роль могут играть эти шары и чем это грозит Литве и союзникам, в эфире 24 Канала рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан. Он объяснил, что за такими пусками может стоять разведка и сбор данных для будущих ударов, а не только провокации Лукашенко.

Смотрите также Мирный план в ближайшее время финализируем и передадим США, – Зеленский

Зачем Беларусь запускает воздушные шары в сторону Литвы?

На первый взгляд, история с воздушными шарами из Беларуси выглядит как странная выходка Александра Лукашенко. Но эти запуски могут быть элементом разведки и работать подобно беспилотникам, даже если сами шары формально не считаются военной целью. На борту таких шаров могут размещать аппаратуру для радиоразведки, а также фото- и видеофиксации военных объектов в странах Балтии.

Такие слои могут выполнять разведывательную функцию вплоть до снятия так называемой цифровой карты местности,

– пояснил полковник запаса.

Если после сбивания таких шаров на них найдут подобное оборудование, это уже будет означать подготовку к ударам по этому направлению. Свитан сравнил ситуацию с тем, как Россия заполнила европейское пространство беспилотниками, снимающими подходы к целям на видео и фото. Затем эти данные загружают в память ракет и ударных дронов, которые уже несут боевую часть.

Как Литва и союзники могут реагировать на воздушные шары?

Роман Свитан объяснил, что первым шагом для Литвы и других стран Балтии является сбивать такие шары еще в воздухе. Они могут нести разведывательное оборудование или даже боезаряд, поэтому воспринимать их как безопасную "выходку" Лукашенко нельзя. Речь идет об элементе военной подготовки, а не о безопасной акции.

Как этому противодействовать? Однозначно уничтожать эти слои, они могут нести боевую нагрузку, их как минимум надо сбивать,

– сказал Свитан.

После этого, заметил Свитан, к делу должны подключаться политические и юридические механизмы Европы. Это касается санкционного и судебного давления на режим Лукашенко, чтобы заставить его прекратить такие запуски. Такая реакция должна показать, что использование воздушных шаров в военных целях не останется без последствий для белорусских властей.

Что известно о нарушении воздушного пространства Литвы