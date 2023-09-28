Ударила молотком: в Беларуси 11-летняя девочка по уговорам педофила пыталась убить свою маму
В Беларуси молодой человек склонял девочку к интимным отношениям. Потом об этом узнала ее мама, и он предложил ее убить.
Белорусские СМИ сообщают, что в Минске 11-летняя девушка пыталась убить мать. Оказалось, что к убийству ее подговорил 20-летний педофил, с которым девочка долгое время поддерживала интимные отношения. 24 Канал.
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Парень склонял девочку к интимным отношениям
Как говорится в материалах уголовного дела, в августе 2022 года несовершеннолетняя девочка познакомилась с 20-летним парнем в соцсети, несколько месяцев они переписывались, а затем встретились. Во время встречи девочка соврала, что ей 15 лет.
После свидания молодой человек начал склонять школьницу к интимным отношениям, иногда применяя физическую силу. В ноябре 2022 они встретились в квартире девочки. Тогда притязание парня заметила мать девочки, неожиданно вернувшейся домой.
После этого женщина сама встретилась с поклонником дочери, показала ему ее документы, чтобы он убедился, что ей всего 11 лет. Но это не остановило педофила. Он начал угрожать школьнице расправой, если она оборвет отношения, а затем предложил ей убить свою мать.
Девочка нанесла матери несколько ударов молотком.
В марте 2023 года девочка согласилась. Она дождалась, когда мать придет домой, подошла к ней сзади и нанесла ей несколько ударов молотком по голове. Ушибы не были смертельными. Женщина выбежала в подъезд и позвала на помощь.
Тем временем ее дочь сбежала из дома. Ее обнаружили в комнате общежития, где проживал 20-летний педофил. Мужчину задержали правоохранители.
11-летнюю девочку к ответственности не будут привлекать, поскольку она не достигла соответствующего возраста.
В Днепре мужчина годами насиловал дочь
- В Днепре задержан мужчина, который насиловал собственную дочь. Он издевался над ребенком годами.
- При процессуальном руководстве Западной окружной прокуратуры города Днепра злоумышленнику сообщили о подозрении по факту изнасилования малолетнего ребенка. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.
- По данным следствия, подозреваемый, пользуясь отсутствием жены и беспомощным состоянием дочери, на протяжении нескольких лет ее насиловал . Он начал это делать, когда ребенку было всего 10. Он рассказал об этом, обратившись в районный центр социально-психологической реабилитации.
- По ходатайству прокурора суд избрал подозреваемому меру пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляют следователи следственного отделения полиции № 6 Днепровского райуправления полиции