Ударила молотком: в Беларуси 11-летняя девочка по уговорам педофила пыталась убить свою маму

В Беларуси молодой человек склонял девочку к интимным отношениям. Потом об этом узнала ее мама, и он предложил ее убить.

Белорусские СМИ сообщают, что в Минске 11-летняя девушка пыталась убить мать. Оказалось, что к убийству ее подговорил 20-летний педофил, с которым девочка долгое время поддерживала интимные отношения. 24 Канал.

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Парень склонял девочку к интимным отношениям

Как говорится в материалах уголовного дела, в августе 2022 года несовершеннолетняя девочка познакомилась с 20-летним парнем в соцсети, несколько месяцев они переписывались, а затем встретились. Во время встречи девочка соврала, что ей 15 лет.

После свидания молодой человек начал склонять школьницу к интимным отношениям, иногда применяя физическую силу. В ноябре 2022 они встретились в квартире девочки. Тогда притязание парня заметила мать девочки, неожиданно вернувшейся домой.

После этого женщина сама встретилась с поклонником дочери, показала ему ее документы, чтобы он убедился, что ей всего 11 лет. Но это не остановило педофила. Он начал угрожать школьнице расправой, если она оборвет отношения, а затем предложил ей убить свою мать.

Девочка нанесла матери несколько ударов молотком.

В марте 2023 года девочка согласилась. Она дождалась, когда мать придет домой, подошла к ней сзади и нанесла ей несколько ударов молотком по голове. Ушибы не были смертельными. Женщина выбежала в подъезд и позвала на помощь.

Тем временем ее дочь сбежала из дома. Ее обнаружили в комнате общежития, где проживал 20-летний педофил. Мужчину задержали правоохранители.

11-летнюю девочку к ответственности не будут привлекать, поскольку она не достигла соответствующего возраста.

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