Вдарила молотком: у Білорусі 11-річна дівчинка хотіла вбити свою матір на вмовляння педофіла

У Білорусі молодий чоловік схиляв дівчинку до інтимних стосунків. Потім про це дізналась її мама, тож він запропонував її вбити.

Білоруські ЗМІ повідомляють, що у Мінську 11-річна дівчина намагалася вбити свою матір. Виявилося, що до вбивства її підмовив 20-річний педофіл, з яким дівчинка тривалий час підтримувала інтимні стосунки, передає 24 Канал.

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Хлопець схиляв дівчинку до інтимних стосунків

Як мовиться у матеріалах кримінальної справи, в серпні 2022 року неповнолітня дівчинка познайомилася із 20-річним хлопцем у соцмережі, кілька місяців вони переписувалися, а потім зустрілися. Під час зустрічі дівчинка збрехала, що їй 15 років.

Після побачення молодий чоловік почав схиляти школярку до інтимних стосунків, часом застосовуючи фізичну силу. У листопаді 2022 року вони зустрілися у квартирі дівчинки. Тоді домагання хлопця зауважила мати дівчинки, яка несподівано повернулася додому.

Після цього жінка сама зустрілася із залицяльником доньки, показала йому її документи, щоб він переконався, що їй лише 11 років. Але це не спинило педофіла. Він почав погрожувати школярці розправою, якщо вона обірве стосунки, а потім запропонував їй убити свою матір.

Дівчинка завдала матері кілька ударів молотком

В березні 2023 року дівчинка погодилася. Вона дочекалася, коли мати прийде додому, підійшла до неї ззаду і завдала їй декілька ударів молотком по голові. Удари не були смертельними. Жінка вибігла до під’їзду і покликала на допомогу.

Тим часом її донька втекла з дому. Її знайшли в кімнаті гуртожитку, де проживав 20-річний педофіл. Чоловіка затримали правоохоронці.

11-річну дівчинку до відповідальності не притягуватимуть, оскільки вона не досягла відповідного віку.

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