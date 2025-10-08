Украинские силы поразили инфраструктурные объекты в российском Белгороде, которые обеспечивали работу местного аэродрома и энергосистемы. Удары стали ответом на постоянные атаки по Харькову и другим приграничным регионам.

Полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан в эфире 24 Канала отметил, что это начало зеркальной стратегии в войне с Россией. Такие действия, по его словам, должны снизить интенсивность обстрелов и лишить оккупантов возможности запускать ракеты с Белгородского направления.

Почему Украина выбрала Белгород для ударов?

Белгород стал одной из главных целей, поскольку именно оттуда Россия системно атакует Харьков и окружающие города. В регионе расположен аэродром, который питается от местной энергосистемы и используется для запусков ракет по украинским территориям. Уничтожение его инфраструктуры должно остановить эти обстрелы и ослабить боевые возможности врага.

Пока не начнем наносить зеркальные удары, не прекратятся эти масштабные, геноцидные, террористические атаки россиян,

– подытожил военный эксперт.

По словам Свитана, такие действия являются частью решения военно-политического руководства начать симметричные ответные удары. Поражение инфраструктурных узлов в Белгороде позволяет ограничить логистику российских сил на границе. Это первый шаг к формированию сдерживающего механизма, который заставляет противника считаться с последствиями собственных атак.

Какие ракеты могли поразить Белгород?

Свитан объяснил, что удары могли осуществляться ракетами GLSDB, которые запускают из систем HIMARS. Они сочетают разгонный блок М-26 и планирующую авиабомбу, что обеспечивает большую дальность и точность поражения. После запуска боеприпас набирает высоту и переходит в режим планирования.

Скорее всего, именно такими пакетами работают по Белгороду. И будем дальше работать, однозначно,

– отметил Свитан.

Такие ракеты способны преодолевать расстояние до 110 километров и несут боевую часть около 90 килограммов. Разгонный блок добавляет еще несколько десятков километров к дальности, поэтому HIMARS могут работать даже с безопасной для расчета позиции.

Следующие шаги Украины после ударов по Белгороду

Пакетные удары по Белгороду не являются единичными операциями и направлены на инфраструктуру, которая используется для атак по приграничным районам. Речь о точечных поражениях энергетических и военных узлов, поддерживающих вылеты и запуски. Такие удары позволяют действовать без поражения населенных пунктов.

Далее, я думаю, мы доберемся до Курска, потом до Брянска и Воронежа,

– подчеркнул Свитан.

Ответы будут продолжаться до тех пор, пока Россия не прекратит обстрелы приграничных регионов. Оптимально позже сосредоточиться на Москве, однако пока не хватает средств для достижения такой дальности. Поэтому внимание сосредоточено на регионах, где можно получить оперативный эффект без значительного приближения к фронту.

