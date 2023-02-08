Ушел из дома и пропал: на Киевщине под льдом погиб 11-летний мальчик

В Белогородке Киевской области 11-летний мальчик Виталик провалился под лед. К сожалению, его не удалось спасти.

Кстати, такой случай – не редкий. Недавно в Винницкой области провалился под лед и погиб 8-летний мальчик.

Важно Одежда тянула ко дну: в Бердичеве под лед провалилась беременная женщина

В Киевской области под льдом погиб мальчик

Как рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов, в Белогородке 11-летний мальчик Виталик ушел из дома в 15:30 и только через три часа родители обнаружили, что ребенок исчез.

Позже тело ученика третьего класса нашли под льдом местного водоема.

Выражаю глубокие соболезнования родителям и родным погибшего,

– отметил Небитов.



Мальчик провалился под лед на Киевщине / фото Андрей Небитов

В полиции также призвали всех родителей со всей серьезностью отнестись к досугу своих детей:

"Небрежность и легкомыслие может иметь непоправимые последствия и стоить жизни", – подчеркнул Небитов.

Другие подобные случаи