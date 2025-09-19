На девятом месяце беременности: жительница Покровска выехала из города на велосипеде
- Украинские военные спасли беременную женщину, пытавшуюся выехать из Покровска на велосипеде под угрозой FPV-дронов.
- Воины из 25 Сичеславской бригады ДШВ встретили Анну и эвакуировали женщину в безопасное место, сейчас она ждет рождения дочери.
Украинские военные спасли жизнь жительницы Покровска. На девятом месяце беременности она пыталась выехать из города на велосипеде под угрозой FPV-дронов.
Историю женщины рассказали в 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде, сообщает 24 Канал.
Как Анна выехала из Покровска на велосипеде?
10 сентября Анна отправилась из родного Покровска с одной сумкой и на велосипеде. Ее целью было спасти жизнь своей будущей дочери.
Дважды дрон нацеливался на нее. Дважды обходил чудом,
– рассказали военные.
К счастью, украинские воины из 25 Сичеславской бригады ДШВ встретили Анну и эвакуировали женщину в безопасное место.
Сейчас она ждет рождения дочери и мечтает вернуться к мирной жизни в Покровске.
Военный с позывным "Бак" рассказал, что во время эвакуации Анна поехала максимально рискованным путем. По словам бойцов, они также волновались, что в дороге придется принимать роды.
Это просто голое поле. Вдруг мы услышали FPV-дрон, а еще один завис над нами. Мы понимаем, что бежать и прятаться нам некуда. Но нам повезло, дрон ушел в сторону. Наиболее опасные участки маршрута Анна проходила с большим энтузиазмом, чем я. Ее рассказы, как она разминировала "ФПВшки" возле своего подвала, поднимала нам настроение всю дорогу,
– поделился военный.
Военные рассказали историю спасения: смотрите видео
Что сейчас происходит в Покровске?
Начальник разведки ракетно-артиллерийского дивизиона бригады "Рубеж" Даниил Борисенко в эфире 24 Канала рассказал, что на Покровском направлении противник использует все возможные средства и силы, чтобы продолжать наступление. Даже многочисленные потери не останавливают движение оккупантов вперед.
18 сентября Владимир Зеленский заявил, что ВСУ пошли в контрнаступление на Донецком направлении. По словам президента, речь идет о районе Покровска и Доброполья.
Всего в течение суток 18 сентября на фронте произошло более 200 боестолкновений, почти 90 из которых – под Покровском