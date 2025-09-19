Украинские военные спасли жизнь жительницы Покровска. На девятом месяце беременности она пыталась выехать из города на велосипеде под угрозой FPV-дронов.

Историю женщины рассказали в 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригаде, сообщает 24 Канал.

Как Анна выехала из Покровска на велосипеде?

10 сентября Анна отправилась из родного Покровска с одной сумкой и на велосипеде. Ее целью было спасти жизнь своей будущей дочери.

Дважды дрон нацеливался на нее. Дважды обходил чудом,

– рассказали военные.

К счастью, украинские воины из 25 Сичеславской бригады ДШВ встретили Анну и эвакуировали женщину в безопасное место.

Сейчас она ждет рождения дочери и мечтает вернуться к мирной жизни в Покровске.

Военный с позывным "Бак" рассказал, что во время эвакуации Анна поехала максимально рискованным путем. По словам бойцов, они также волновались, что в дороге придется принимать роды.

Это просто голое поле. Вдруг мы услышали FPV-дрон, а еще один завис над нами. Мы понимаем, что бежать и прятаться нам некуда. Но нам повезло, дрон ушел в сторону. Наиболее опасные участки маршрута Анна проходила с большим энтузиазмом, чем я. Ее рассказы, как она разминировала "ФПВшки" возле своего подвала, поднимала нам настроение всю дорогу,

– поделился военный.

Военные рассказали историю спасения: смотрите видео

Что сейчас происходит в Покровске?