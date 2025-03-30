Невидимая опасность: как не стать жертвой неисправности лифтов

Ежедневно миллионы людей пользуются лифтами, не задумываясь об их исправности. Однако лифты, как и любое техническое оборудование, нуждаются в регулярном обслуживании, а их безопасность регулируется государственными стандартами.

По данным профильных ассоциаций, более 60% лифтов в Украине отработали нормативный срок эксплуатации и нуждаются в модернизации или замене. Обычные жители не могут самостоятельно обновить или отремонтировать лифт. Но они могут вовремя заметить признаки изношенности и обратиться к ответственным службам, чтобы предотвратить опасность. Как это сделать – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

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Когда экономия становится угрозой

Стремление сэкономить часто становится причиной серьезных проблем с безопасностью. Некоторые застройщики и управляющие компании в стремлении сократить расходы, выбирают дешевые лифты сомнительного качества или игнорируют требования сертификации. На первый взгляд, такие решения могут показаться экономически выгодными, ведь они уменьшают расходы на установку и дальнейшее обслуживание оборудования. Однако реальные последствия такой экономии могут оказаться значительно серьезнее.

Лифты низкого качества часто изготавливают из дешевых материалов, которые быстро изнашиваются. Их системы безопасности могут быть устаревшими или даже намеренно упрощенными, что повышает вероятность неисправностей.

Со временем такие лифты начинают работать с перебоями: двери могут не закрываться должным образом, кабина – останавливаться между этажами, а из-за неисправных датчиков перегрузки лифт может продолжить движение, даже если в нем много людей. В худшем случае это может привести к серьезным авариям, в частности отказа тормозной системы или неожиданного падения кабины.

Особенно опасны ситуации, когда лифт не имеет качественной электрозащиты. Это может привести к короткому замыканию, воспламенению или даже поражения током. А если система аварийной связи не работает или вообще отсутствует, пассажиры могут оказаться в ловушке без возможности вызвать помощь.

Именно поэтому важно не только надеяться на ответственность застройщика или обслуживающей компании, но и самим обращать внимание на детали. Если лифт работает со сбоями, останавливается неровно, скрипит или имеет другие явные дефекты – это повод задуматься, соответствует ли он современным стандартам безопасности.

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Перед тем как зайти в кабину, обратите внимание на несколько критических моментов.

Уровень остановки лифта. Точно ли лифт останавливается на уровне пола? Перепад между порогами не должен превышать 20 миллиметров.

Расстояние между порогом двери шахты и кабины. Оно должно быть не более 35 миллиметров, иначе есть риск застревания мелких предметов или даже ноги пассажира.

Состояние дверей. Они должны открываться плавно, без рывков. Не должно быть посторонних шумов или заеданий механизмов.

Световая завеса. Если лифт оснащен сенсором препятствий, проверьте, работает ли он: поднесите руку к проему двери – они должны остановиться и открыться.

Безопасность внутри кабины

Оказавшись в лифте, проверьте несколько деталей.

Правила пользования лифтом. Они должны быть размещены в доступном месте – или на основном этаже, или внутри кабины.

Контактная информация технической службы. Название и телефон организации, обслуживающей лифт, должны быть четко видимыми.

Диспетчерская связь. Лифт должен иметь кнопку или телефон для вызова диспетчера, а также резервное питание на случай аварийной ситуации.

Маркировка лифта. Каждый лифт должен иметь заводской номер, год изготовления, максимальную грузоподъемность и количество пассажиров.

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Кто ответственен за безопасность

За безопасную эксплуатацию лифта отвечает его владелец: ОСМД, жилищный кооператив или компания, занимающаяся управлением домом. Собственник обязан назначить лицо, ответственное за эксплуатацию лифта, назначить лицензированного подрядчика, который занимается техническим обслуживанием, а также вести журнал обслуживания, где фиксируются все ремонты и проверки.

Спросите документы

Каждый лифт имеет паспорт и журнал технического обслуживания и ремонта, которые подтверждают его соответствие стандартам. Эти документы хранит владелец лифта. В паспорте должны быть:

декларация и сертификат соответствия лифта;

сертификаты соответствия ключевых компонентов безопасности: улавливателей, ограничителя скорости, буфера, замков дверей шахты;

документы на станцию управления лифтом и лебедку.

О положительных результатах оценки соответствия конструкции лифта и монтажа свидетельствует маркировка лифта знаком соответствия с указанием номера органа, выдавшего сертификат.

При этом важно учитывать, что при выборе нового лифта или модернизации оборудования следует обращать внимание на репутацию производителя. Надежный производитель придерживается всех стандартов безопасности, использует качественные компоненты и предоставляет гарантию на свою продукцию.

Согласно законодательству, гарантия распространяется на ключевые элементы, в частности систему безопасности, лебедку и электронику. Перед установкой нового лифта или подписанием договора на модернизацию необходимо проверить условия гарантийного обслуживания.

Важно, чтобы все документы были оформлены на украинском языке и имели отметку о соответствии украинским стандартам. Отсутствие сертификата соответствия означает, что лифт опасно использовать, его невозможно легально эксплуатировать, а владелец несет финансовые и юридические риски. В случае аварии застройщик или владелец несут уголовную ответственность за нарушение техники безопасности.

Безопасность лифта – это общая ответственность. Государство должно тщательно контролировать соблюдение стандартов, бизнес – честно инвестировать в качественное оборудование, а пользователи – не быть равнодушным к признакам опасности.

Лифт – это не только средство комфорта, но и источник потенциальных рисков, если пренебрегать его техническим состоянием. Внимательность и ответственность пользователей могут предотвратить аварии и сохранить жизнь.

Если у вас возникают сомнения относительно состояния лифта или его обслуживания, стоит обратиться к владельцу здания или компании, обслуживающей лифт. Помните: безопасность начинается с внимания к деталям!