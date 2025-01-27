Соответствующую информацию обнародовали в аналитическом ипотечном отчете Центра экономических исследований и прогнозирования "Финансовый пульс", информирует 24 Канал.

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Как за 6 лет изменились стоимость строительства и жилья

Как свидетельствуют данные Государственной службы статистики Украины, индекс цен продажи жилья на первичном рынке за последние 6 лет составил 197%, а на вторичном – 160%. В то же время за этот период стоимость строительства жилья выросла в среднем на 200%.

В 2019 году, по информации ЛУН, средняя цена за квадратный метр недвижимости, например, в Киеве, была на уровне 23 тысяч гривен. А стоимость квадрата на первичном рынке в январе 2025 года – 55 тысяч гривен.

Несмотря на то, что покупка квартиры, по-прежнему, требует от украинцев ресурсов, которые суммарно равны сумме средней зарплаты за 10 лет, то растет вес ипотечного кредитования. Об этом говорится в аналитическом отчете.

Какова ситуация в Украине с ипотечным кредитованием

По словам руководительницы аналитического департамента "Финансового пульса" Диляры Мустафаевой, в 2024 году соотношение количества новых ипотечных кредитов к количеству договоров купли-продажи квартир превысило показатели, которые были до полномасштабного вторжения.

В первом квартале 2024 года это соотношение составило 5,4% (за аналогичный период 2021 года – 3%), во втором квартале – 5,3% (за аналогичный период 2021 года – 3,9%), в третьем – 3,3% (3,6% в 2021 году) и в октябре – ноябре – 4% (3% в 2021 году).



В Украине растет значение ипотечного кредитования / Фото Pexels

По состоянию на 1 ноября 2024 года ипотечный портфель физлиц в национальной валюте имели 45 банков. Выдавали такие кредиты в течение января – октября 39 банков. Общий объем портфеля составил 29,98 миллиарда гривен.

Тройка лидеров ипотечного кредитования по объему кредитного портфеля:

Ощадбанк,

Укргазбанк,

Приватбанк.

Эти государственные банки также лидируют по объему ипотечных кредитов, выданных в течение 10 месяцев 2024 года.

Их совокупный портфель ипотечных кредитов по состоянию на начало ноября 2024, выданных физлицам в национальной валюте, был на уровне 83% от общего объема портфеля банков в целом.