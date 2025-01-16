Такой вывод сделали специалисты Национального банка Национального банка Украины в декабрьском Отчете о финансовой стабильности. Детали рассказывает 24 Канал.

Обратите внимание В одном из городов цены упали на 12%: где ощутимо подешевели квартиры в новостройках

Условия на рынке жилья улучшились

В НБУ отметили, что сейчас ценовые условия на рынке недвижимости в Украине более благоприятные, чем были до февраля 2022 года. Об этом свидетельствуют следующие факторы:

снижение до своего долгосрочного среднего показателя "цена к аренде", что означает, что покупка жилья становится выгоднее по сравнению с его арендой;

исторически минимальные значения показателя "цена к доходу": в среднем, чтобы купить 70 квадратных метров жилья в Киеве, семье следует выложить эквивалент ее 10-летнего дохода.

Однако спрос на покупку жилья до сих пор не восстановился до уровня до полномасштабного вторжения, хотя и медленно оживляется,

– заявляют в Нацбанке.



Соотношение "цена к аренде" и "цена к доходу" в Киеве / Инфографика НБУ

Общая ситуация на рынке недвижимости

Цена за квадрат недвижимости на вторичном рынке в долларовом эквиваленте в Киеве и в западных областях преимущественно стала, в других регионах она даже снижается.

Условия на рынке определяет покупатель. Ведь фактическая цена продажи квартир до сих пор примерно на 25% ниже усредненных цен объявлений.

Стоимость квартир на первичном рынке растет, прежде всего на Западе. В то же время строительство нового жилья идет достаточно медленно из-за недостатка ресурсов, в частности рабочей силы.

Учитывая медленное пополнение предложения путем нового строительства, риски нехватки нового качественного жилья в будущем сохраняются.

Доля сделок с привлечением ипотеки во втором полугодии 2024 года уменьшилась до 4% (в первом было 5%). Это соизмеримо с показателями 2021 года. Почти половину всех кредитов с начала года банки выдали на недвижимость в столице и Киевской области.

Снижение роли ипотеки в НБУ объясняют замедлением ключевой для покупателей недвижимости программы "еОселя".