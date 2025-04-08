За однокомнатную квартиру в Венгрии придется заплатить от 50 тысяч евро. Окончательная стоимость будет зависеть от города и района, где расположена квартира, а также от возраста дома и состояния самого жилья, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на Delo.ua.

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Цены на квартиры в Венгрии

В Будапеште, столице Венгрии, цены самые высокие. Однокомнатная квартира в центральных районах стоит от 80 до 120 тысяч евро, трехкомнатная – от 150 тысяч евро.

В региональных городах, таких как Дебрецен, Сегед, Мишкольц, квартира на вторичном рынке стоит от 50 до 80 тысяч евро.

Жилая недвижимость в Венгрии / Фото Pexels

Если покупатель ищет бюджетные варианты, то ему следует искать недвижимость в небольших городках и селах. Там квартиру можно приобрести за 20 – 40 тысяч евро. Правда, спрос на такое жилье в Венгрии ниже.

Если считать дополнительные расходы, то потенциальному покупателю следует обратить внимание на коммунальные платежи. Например, за двухкомнатную квартиру придется платить около 4 тысячи гривен ежемесячно.

Есть ли юридические сложности при покупке жилья

В Венгрии иностранцы могут свободно покупать недвижимость. Так, сделки должны быть одобрены соответствующими органами власти, но обычно это лишь формальная процедура.

Юридические трудности могут возникать разве при покупке сельскохозяйственных земель. Для иностранцев в таких случаях действуют особые правила.

Граждане стран, не входящих в ЕС, должны получить специальное разрешение от муниципальных органов. Этот процесс в среднем длится от 1 до 3 месяцев, но, к счастью, почти всегда завершается положительной новостью. Нюансы могут возникать тогда, когда участок расположен в особых зонах, например, в приграничной местности.