За однокімнатну квартиру в Угорщині доведеться заплатити від 50 тисяч євро. Остаточна вартість залежатиме від міста та району, де розташована квартира, а також від віку будинку та стану самого житла, розповідає 24 Канал, посилаючись на Delo.ua.

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Ціни на квартири в Угорщині

У Будапешті, столиці Угорщини, ціни найвищі. Однокімнатна квартира в центральних районах коштує від 80 до 120 тисяч євро, трикімнатна – від 150 тисяч євро.

У регіональних містах, як-от Дебрецен, Сегед, Мішкольц, квартира на вторинному ринку коштує від 50 до 80 тисяч євро.

Житлова нерухомість в Угорщині / Фото Pexels

Якщо покупець шукає бюджетні варіанти, то йому слід шукати нерухомість у невеликих містечках і селах. Там квартиру можна придбати за 20 – 40 тисяч євро. Щоправда, попит на таке житло в Угорщині нижчий.

Якщо рахувати додаткові витрати, то потенційному покупцеві слід звернути увагу на комунальні платежі. Наприклад, за двокімнатну квартиру доведеться платити близько 4 тисячі гривень щомісяця.

Чи є юридичні складнощі під час купівлі житла

В Угорщині іноземці можуть вільно купувати нерухомість. Так, угоди мають бути схвалені відповідними органами влади, але зазвичай це лише формальна процедура.

Юридичні труднощі можуть виникати хіба під час купівлі сільськогосподарських земель. Для іноземців у таких випадках діють особливі правила.

Громадяни країн, що не входять до ЄС, мають отримати спеціальний дозвіл від муніципальних органів. Цей процес в середньому триває від 1 до 3 місяців, але, на щастя, майже завжди завершується позитивною новиною. Нюанси можуть виникати тоді, коли ділянка розташована в особливих зонах, наприклад, у прикордонній місцевості.