Такий висновок зробили фахівці Національного банку України у грудневому Звіті про фінансову стабільність. Деталі розповідає 24 Канал.

Зверніть увагу В одному з міст ціни впали на 12%: де найвідчутніше подешевшали квартири у новобудовах

Умови на ринку житла покращилися

У НБУ зазначили, що зараз цінові умови на ринку нерухомості в Україні сприятливіші, ніж були до лютого 2022 року. Про це свідчать такі чинники:

зниження до свого довгострокового середнього показника "ціна до оренди", що означає, що купівля житла стає вигіднішою порівняно з його орендою;

історично мінімальні значення показника "ціна до доходу": у середньому, аби купити 70 квадратних метрів житла в Києві, родині слід викласти еквівалент її 10-річного доходу.

Проте попит на купівлю житла досі не відновився до рівня до повномасштабного вторгнення, хоч і поволі пожвавлюється,

– заявляють у Нацбанку.



Співвідношення "ціна до оренди" та "ціна до доходу" в Києві / Інфографіка НБУ

Загальна ситуація на ринку нерухомості

Ціна за квадрат нерухомості на вторинному ринку в доларовому еквіваленті у Києві та у західних областях переважно стала, в інших регіонах вона навіть знижується.

Умови на ринку визначає покупець. Адже фактична ціна продажу квартир досі приблизно на 25% нижча за усереднені ціни оголошень.

Вартість помешкань на первинному ринку зростає, насамперед на Заході. Водночас зведення нового житла йде досить повільно через нестачу ресурсів, зокрема робочої сили.

Враховуючи повільне поповнення пропозиції шляхом нового будівництва, ризики нестачі нового якісного житла в майбутньому зберігаються.

Частка угод із залученням іпотеки в другому півріччі 2024 року зменшилася до 4% (у першому було 5%). Це співмірно з показниками 2021 року. Майже половину всіх кредитів з початку року банки видали на нерухомість у столиці та Київській області.

Зниження ролі іпотеки у НБУ пояснюють сповільненням ключової для покупців нерухомості програми "єОселя".