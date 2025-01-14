Про динаміку цін на помешкання первинного ринку 24 Канал розповідає з посиланням на статистку ЛУН.

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Де впали ціни на житло в новобудовах

За останні пів року ціни на квартири в новобудовах найбільше впали у Запоріжжі – на 12% у валюті. Квадратний метр житла там зараз продають за 630 доларів. Нерухомість у місті відчутно подешевшала через наближення лінії фронту. Однак протягом 2024 року у Запоріжжі ввели в експлуатацію 400 квартир. У продажі там 11 новобудов, 6 забудовників надають розтермінування, а у п'яти можна взяти житло в іпотеку за програмою "єОселя".

Одразу за Запоріжжям йде Ужгород. Там ціни на нерухомість первинного ринку за пів року зменшилися на 11% у валюті. Квадратний метр житла продають за 1 070 доларів. Експерти зауважують, що така ситуація через те, що вартість нерухомості в Ужгороді під час війни досягла свого максимуму. Люди все частіше купують житло в інших містах на Заході Україні, які також вважають відносно безпечними. В Ужгороді у продажі зараз 40 новобудов. Протягом 2024 року в експлуатацію ввели 1 550 нових квартир, що на 87% більше, ніж у за попередній рік.

Помешкання у новобудовах Харкова подешевшало на 10%. За квадрат там слід викласти 620 доларів. Попит на квартири у місті є. У житлі найбільше зацікавлені люди, які отримали компенсацію від держави за зруйноване внаслідок війни житло в Харківській області.



Ціни на нерухомість на первинному ринку в містах України / Інфографіка ЛУН

У Житомирі та Миколаєві нерухомість стала дешевшою на 7%. Квадратний метр у новобудовах цих міст коштує за 700 доларів 660 відповідно. У Сумах та Полтаві ціни впали на 6 і 5%. За квадрат там потрібно віддати 600 і 770 доларів.

У Львові вартість квартир у новобудовах знизилась на 4%. Однак нерухомість там все ще залишається найдорожчою в Україні. Квадрат на первинці коштує в середньому 1 300 доларів. Львів також у трійці лідерів із найбільшої кількості зданого в експлуатацію житла – 5 420 квартир за 2024 рік. Зараз у продажі в місті 128 новобудов.

У Києві й Дніпрі ціни на новобудови впали на 3%. Квадратний метр пропонують за 1 230 і 1 060 доларів відповідно. У 2024 році столиця стала лідером зі здачі нового житла – 10 730 квартир. У Дніпрі цей показник значно нижчий – 1 340.



У Чернівцях, Одесі та Чернігові вартість житла зменшилася на 1%. Квадрат у новобудовах у середньому коштує 970, 950 і 690 доларів відповідно.



За останні пів року житло первинки подешевшало у 13 містах / Фото Pexels

Де житло на первинці подорожчало

Найвідчутніше ціни на новобудови за останні 6 місяців зросли у Кропивницькому – на 8% у валюті. За квадрат там слід викласти 1 070 доларів. За минулий рік у місті з'явилися три нових ЖК, однак в експлуатацію не здали жодної квартири.

У Рівному вартість нерухомості на первинному ринку також підвищилася на 8%. За квадратний метр у місті просять 920 доларів. Торік Рівне стало лідером зі зростання цін на вторинному ринку. Квартири там зросли в ціні аж на 23% у валюті.

На 4% підвищилися ціни у Черкасах й Івано-Франківську. Квадрат там у середньому продають за 710 і 830 доларів відповідно. У Тернополі житло в новобудовах подорожчало на 3%, квадратний метр там коштує 690 доларів.

У Луцьку і Хмельницькому вартість помешкань у новобудовах підвищилася на 2%. За квадрат потрібно віддати 850 і 650 доларів відповідно.

Даних про Херсон та окуповані міста немає.