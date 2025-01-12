Про те, яка зараз ситуація у Харкові та області з нерухомістю, які там ціни на житло, 24 Канал розповідає з посиланням на ЛУН та РБК-Україна.

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Ціни на житло у Харкові

Відповідно до даних ЛУН, за однокімнатну квартиру у на вторинному ринку у Харкові в середньому слід віддати 19,8 тисячі доларів, двокімнатну – 32 тисяч, трикімнатну – 43 тисячі.

У новобудовах квадратний метр коштує у середньому 620 доларів. Зараз у Харкові продають нерухомість 37 житлових комплексів. За 2024 рік в експлуатацію здали 1 570 квартир. Це майже вдвічі менше, ніж було у 2023 році.

Яка загальна ситуація на ринку нерухомості у Харкові

Як зазначила експертка з нерухомості Олена Манжос у коментарі виданню, зараз середня вартість одного квадратного метра однокімнатних малогабаритних квартир на вторинному ринку Харкова становить 500 доларів.

У лютому минулого року ціна в середньому становила 690 доларів за "квадрат" на вторинному ринку. Йдеться саме не про ціну, яку просять клієнти, а про ціну реальних продажів,

– пояснила рієлторка.

Та додала, що у червні житло подешевшало, а найнижчі показники фіксували у серпні – 465 доларів за квадратний метр. У листопаді ціна пішла вгору та досягла позначки у 540 доларів. Щодо грудня, то даних надто мало, адже третину місяця ринок не працював через реєстри.



Ціни на нерухомість у Харкові продовжують падати / Фото "Редпост"

За словами Олени Манжос, останнім часом зменшилась кількість об'єктів на ринку. Дехто продав своє житло, інші ж не готові робити це за низькими цінами. "Однокімнатну квартиру у Харкові можна знайти за 16 тисяч доларів, а гостинку зі своїм санвузлом за 5 тисяч доларів", – зазначила експертка. Ті, хто виїхав за кордон, за такі гроші там нічого не зможуть купити. Тому їм вигідніше поки не продавати житло.

Вартість оренди у місті також мінімальна. "Однокімнатні квартири здають від 3 тисяч гривень на місяць, двокімнатні – 5 тисяч, трикімнатні – 8 тисяч гривень", – розповіла Олена Манжос.

Та наголосила, що від початку повномасштабного вторгнення ціни у Харкові в доларовому еквіваленті впали. Однак слід враховувати, що сам долар виріс майже на 60%.

Що з ринком житла в Харківській області

Рієлторка відзначає, що в тих районах Харківщини, які постраждали, продаж нерухомості взагалі не відбувається. Наприклад, Куп'янський чи Харківський райони.

У деякі райони ми не можемо поїхати, бо туди треба спецперепустки. У деяких населених пунктах власники поки навіть не можуть сфотографувати свої зруйновані домівки, щоб подати на "єВідновлення". Тому у Куп'янську, Вовчанську, Липцях чи Дергачах ніяких продажів не може бути,

– підсумувала Олена Манжос.

Вона також наголосила, що тих грошей, які виділяють за програмою "єВідновлення", недостатньо, аби покрити реальні потреби жителів області.