Про ситуацію на ринку нерухомості на Заході України в ефірі Громадського радіо розповіла експертка ринку нерухомості Ірина Ткаченко, пише 24 Канал.

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Як змінилася ситуація на ринку житла в західних областях

Як зазначає експертка, на основі особистих спостережень та статистики її організації й спільноти загалом, Захід України у 2024 році вже не зберігає лідерську позицію, як це було у 2022 і 2023 роках.

За 2022 і 2023 роки ринок і купівлі, і оренди нерухомості там занадто перегрітий, якщо так можна сказати. Сплеск ціни у 2022 році зріс до неймовірних масштабів і ця ціна дуже важко відкочується назад,

– пояснює Ірина Ткаченко.

Вона додає, що останнім часом люди не купують і не орендують житло в західних областях так активно, як робили це раніше.



Експертка каже, що в західних областях ринок нерухомості "перегрітий" / Фото Pexels

Де ринок нерухомості активізувався

Натомість, як зазначає експертка, від середини 2023 року та впродовж усього 2024 року ринок став динамічним в інших областях. Йдеться, про Київ, Одесу та Полтаву. Ці регіони "у певних сегментах житлової нерухомості" навіть випередили західні області.

Ірина Ткаченко також зауважила, що через відсутність розуміння, якою далі буде ситуація в Україні, багато з тих, хто планував купити житло, вже не поспішає з цим. Люди обирають орендувати помешкання натомість.

"Ті, хто хотів придбати квартиру чи будинок, відкладають придбання та віддають перевагу оренді, через що на неї спостерігається підвищений попит", – каже експертка. Люди чекають більш стабільної ситуації, аби купувати помешкання.