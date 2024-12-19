Про плани Корпорації Нерухомості РІЕЛ на 2025 рік щодо завершення розпочатого будівництва та зведення нових квартир і не тільки – у матеріалі Нерухомості 24.

Зверніть увагу Що буде з цінами на житло в новобудовах у 2025 році

КН РІЕЛ розпочне будівництво ще 7 360 квартир у Києві та Львові

Як розповів генеральний директор Корпорації Нерухомості РІЕЛ Ростислав Мельник в інтерв'ю Forbes Ukraine, станом на кінець лютого 2022 року у компанії було розпочато будівництво житла у Києві та Львові загальною площею 600 000 квадратних метрів.

Залишилося завершити першу чергу ЖК Nordica Residence і третю чергу ЖК Ok’Land. У Львові обсяг більший, серед поточних проєктів – ЖК Riel City, "Шенген", "Компаньйон", "Велика Британія", "Америка" та "Містечко Підзамче". Загальна площа будівництва цих ЖК становитиме 84 000 квадратних метрів.

У 2025 році більшість із цих проєктів обіцяють завершити.

Наші майбутні проєкти – приблизно 230 000 квадратних метрів у Києві й майже стільки ж – у Львові. Сукупно це 7 360 квартир,

– зазначає Ростислав Мельник.

Він наголошує, що принципи забудови змінилися. Адже у початок будівництва треба вкладати більше грошей.

"Наш поточний план – тримати в девелопменті й продажах одночасно 100 000 квадратних метрів у Києві та Львові", – розповідає забудовник.

З них є об'єкти, які будуватимуть два роки, є – на три роки. Якщо на ринку будуть зміни, компанія підлаштовуватиметься під них.



Компанія планує у 2025 році збудувати 7 360 квартир у Києві та Львові / Фото КН РІЕЛ

РІЕЛ стане холдинговою структурою

Ростислав Мельник повідомив про плани КН РІЕЛ стати холдинговою структурою ще до кінця 2024 року.

Сьогодні група компаній, до складу якої входять агентства нерухомості, компанії з управління активами, фінансові організації та будівельні підрядники, налічує приблизно 40 підприємств. А створення холдингу дозволить спростити роботу з українськими та міжнародними банками. Адже вони бачитимуть чітку структуру власності, ліквідність та активи, що підвищує прозорість бізнесу.

Раніше всі робили проєкти під різними юридичними особами. Це зменшувало ризики. Зараз ця диверсифікація ризиків не працює. Правоохоронці нападають на всю велику компанію, а не безпосередньо на ту юридичну особу, до якої є претензії. Холдингова компанія робить це прозорим,

– зазначив генеральний директор КН РІЕЛ.



Корпорація Нерухомості РІЕЛ співпрацює з ЄБРР зокрема з метою впровадження програми житла в лізинг / Фото КН РІЕЛ

Співпраця з іноземними фінансовими інституціями

Також КН РІЕЛ веде переговори з іноземними фінансовими інституціями, зокрема ЄБРР. Мета – реалізація у майбутньому нових для ринку нерухомості України програм. Зокрема, йдеться про житло в лізинг.

Щоб його збудувати – потрібні кошти, які я повертатиму 20 років. Тому ідея така: взяти гроші, збудувати, здавати в лізинг і закласти вартість цих грошей 3 – 5% річних у вартість оренди. Я організував процес, збудував квартири, а ЄБРР чи IFC розмістив гроші та отримує відсотки,

– розповів Ростислав Мельник.

Він уточнив, що поки в Україні таких програм немає. Вони були б доречними, тому що третина людей орендують житло, а могли б стати через 20 років власниками квартири.

Корпорація вже попросила в ЄБРР 50 мільйонів доларів. Враховуючи те, що йдеться про велику західну установу зі складними та довгими процесами, отримати гроші можна через 4 – 5 років. "Ми пройшли невеликий due diligence (перевірка компанії – 24 Канал) і попередньо пройшов сам проєкт", – повідомляють у компанії. Зараз відбувається технічна робота. Компанія чекає на свою чергу.

Детальніше про житлові комплекси КН РІЕЛ, доступні квартири у Києві та Львові, а також про їхнє планування можна дізнатися на сайті забудовника. Більше акцій можна переглянути тут.