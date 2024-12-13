Про те, що буде з цінами на квартири в новобудовах у 2025 році, 24 Канал розповідає з посиланням на Маріанну Бігунець, директорку з продажів будівельної компанії GAZDA.

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Що впливатиме на ціну квартир у новобудовах у 2025 році

За словами експертки, наступний рік буде непростим для ринку нерухомості. На первинці зростання цін на житло може скласти від 15% до 20 – 25%.

З одного боку, існує ціла низка об'єктивних факторів, що впливатимуть на цінову кон'юнктуру. А з іншого – купівельна спроможність громадян залишатиметься на досить низькому рівні,

– зазначає Маріанна Бігунець.

На її думку, головними факторами, які можуть вплинути на ціну житла в новобудовах, є:

розмір інфляції: у 2025 році, відповідно до прогнозів, інфляція може скласти 10%, що вплине на здорожчання будівельних матеріалів та будівельно-монтажних робіт;

ситуація на валютному ринку – середньозважений курс долара, до якого зазвичай "прив'язані" ціни на первинному ринку, може досягти 45 гривень, що означає зростання на 10% порівняно з 2024 роком;

зміни в оподаткуванні – йдеться про збільшення військового збору з 1,5% до 5%;

рівень попиту: у 2025 році можлива диференціація цін за кількома критеріями – безпечне розташування, якість ЖК, який зводять, стан зведення, різноманіття механізмів придбання житла.

Експертка зауважує, що різниця між об'єктами на початку зведення та на стадії введення в експлуатацію залежно від класу об'єкта може сягати 40%. Натомість ціна на "однокласові" об'єкти в різних регіонах може відрізнятися в межах 10%.

"Наприклад, якісна квартира комфорт-класу в Ужгороді може бути дорожчою за співмірну оселю у Дніпрі чи Полтаві – у регіонах менш безпечних для прожиття", – пояснює Бігунець. Та додає, що "націнка за безпеку" може скласти приблизно 10% до наявних цін.

Яким буде попит на квартири первинки

Щодо реального рівня попиту у 2025 році, то за оцінками будівельної компанії GAZDA, тільки приблизно 20% від тих, хто фінансово здатен придбати житло на будь-яких умовах вирішать вкласти гроші в первинний ринок житла.

У компанії відзначають, що замалий рівень попиту може відчутно посилити конкуренцію на первинному ринку, особливо у відносно безпечних регіонах – на Закарпатті, Львівщині, Буковині, Київщині.



В Україні прогнозують подальше здорожчання квартир первинки / Depositphotos

Крім того, як заявляють у будівельній компанії, на ринку вже з'явилися спеціальні пропозиції, які передбачають вигідніші умови придбання житла для ветеранів війни.

За нашими оцінками, у 2025 році на кожного реального покупця житла в безпечних регіонах припадатиме в середньому 2 квартири, які зводять,

– каже Маріанна Бігунець.

Вона пояснює, що конкуренція вимагатиме від девелоперів ухвалення низки важливих рішень, пов'язаних зі способами придбання житла, зокрема вдосконалення програми розтермінування.

Переорієнтація держпрограми "єОселя" на первинний ринок

На думку експертки, важливим у 2025 році також слід вважати переорієнтацію державної іпотечної програми "єОселя" на первинний ринок. Вона прогнозує, що наступного року залежно від економічних та воєнних обставин приблизно 30 – 35% всіх купівель житла на первинному ринку може припасти саме на цю програму.

Щодо інших механізмів, то частка на "комерційної" банківської іпотеки може сягнути 5 – 7% продажів, обсяг угод купівлі-продажу за повну вартість не перевищить 10%, а кількість придбань за допомогою програм на виплат становитиме приблизно 50% від загальної кількості.

Якими будуть ціни на житло

Маріанна Бігунець наголошує, що у другій половині 2025 року цінове зростання вартості житла на первинному ринку може дещо загальмуватися. Це може бути пов'язано, як з очікуваним зниженням інфляції, так і з "воєнними" обставинами. Тому, за прогнозами експертки, головні цінові зміни можуть статися впродовж 6 – 9 місяців.

Фахівчиня підсумовує, що 2025 рік стане логічним продовженням "дистресу" на первинному ринку нерухомості. Однак вже у 2026 році ситуація, ймовірно, почне покращуватися.