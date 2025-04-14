В апреле спрос на квартиры во Львове повысился, на что частично повлиял фактор сезонности. Эксперты прогнозируют дальнейший умеренный рост впродорж нескольких месяцев, пишет 24 Канал.

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Цены на квартиры во Львове по районам

Самые высокие цены традиционно фиксируют в Галицком районе. Это связано с престижностью локации (центр города), большим количеством исторических зданий и развитой инфраструктурой. По данным онлайн-платформы недвижимости ЛУН, стоимость квадратного метра может достигать 2 300 – 2 500 долларов или выше.

Также высокие цены заметны в центральных частях Франковского и Шевченковского районов (1 900 – 2 300 долларов за квадратный метр). Главные преимущества этих районов – удобное транспортное сообщение и наличие парковых зон.

Актуальные цены на квартиры по районам / Данные ЛУНа

Более дешевые квартиры продают в отдаленных частях Лычаковского и Сиховского районов. Там квадратный метр вторичного жилья стоит в среднем 1 600 – 1 900 долларов.

Также относительно низкие цены предлагают в отдельных частях Железнодорожного района (1 700 – 2 000 долларов за квадрат).

Правда, стоимость квартиры во Львове зависит не только от расположения. Даже в "бюджетных" районах хорошее жилье с ремонтом может стоить, как в центральных.

Как менялись цены на квартиры с мая 2023 года / Аналитика ЛУНа

Стоит отметить, что Львов занимает первое место среди всех городов Украины по стоимости однокомнатных квартир на вторичке (65 тысяч долларов). А по цене двух- и трехкомнатных квартир город занимает второе место, сразу после Киева (92,5 тысячи и 113 тысяч долларов соответственно).